Extorsão sexual de crianças e adolescentes na internet cresceu nos EUA, alerta FBI

Autoridades policiais dos Estados Unidos disseram, nesta segunda-feira, 19, que houve uma "explosão" de casos de extorsão envolvendo crianças e adolescentes que foram persuadidos a entregar imagens explícitas de si mesmo.

O FBI afirmou que, no ano passado, as autoridades receberam mais de 7 mil denúncias sobre extorsão sexual de crianças e adolescentes envolvendo 3 mil vítimas. A maioria dos casos envolveu meninos e levou a mais de uma dúzia de suicídios, acrescentou.

A maioria dos golpes se originavam fora do território norte-americano, especialmente na Nigéria e na Costa do Marfim. As vítimas eram encontradas em salas de bate-papo e em sites de jogos online. Pessoas usando nomes femininos falsos entravam em contato com eles.



Eles convenciam as vítimas a enviar fotos explícitas e, ao recebê-las, ameaçavam liberá-las, a menos que recebessem dinheiro, segundo o FBI. A maioria das vítimas tinham entre 14 e 17 anos, mas as autoridades entrevistaram meninos de 10 anos."A vergonha, o medo e a confusão que as vítimas sentem quando se veem presas neste ciclo muitas vezes as impede de pedir ajuda ou denunciar os abusos", afirmou o FBI. A unidade de polícia pediu aos pais que eduquem seus filhos sobre esta ameaça.



"O FBI registrou um aumento terrível nos relatórios de esquemas de extorsão sexual financeira contra jovens menores de idade. Muitas vítimas têm medo de denunciar e nem sequer estão incluídas nesses números", disse Christopher Wray, diretor do Departamento federal de investigação.



Como evitar



O FBI pede aos pais e cuidadores que conversem com seus filhos sobre esquemas de 'sextortion' financeiro para evitar que aconteçam.



Quem for vítima, deve denunciar ao escritório de campo local do FBI ligando para 1-800-CALL-FBI ou denuncie online em tips.fbi.gov.



O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas delineou algumas medidas que pais e jovens podem tomar:



- Lembre-se, a pessoa que está extorquindo é a culpada, não seu filho ou você.

- Obtenha ajuda antes de decidir se deve pagar em dinheiro ou obedecer ao predador. Cooperar ou pagar raramente interrompe a chantagem e o assédio contínuo.

- DENUNCIE a conta do predador por meio do recurso de segurança da plataforma.

- BLOQUEIE o predador e NÃO EXCLUA o perfil ou as mensagens porque isso pode ser útil para as autoridades policiais identificarem e detê-los.

- Visite MissingKids.org/IsYourExplicitContentOutThere para saber como notificar as empresas você mesmo ou visite cybertipline.org para relatar e obter ajuda com o processo.

- Entre em contato com o NCMEC para obter suporte em [email protected] ou ligar para o NCMEC em 1-800-THE-LOST.