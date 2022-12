Vacina ômicron evita hospitalização de idosos com Covid em 84%, diz CDC

Os reforços da vacina ômicron são 84% eficazes em impedir que idosos com 65 anos ou mais sejam hospitalizados com Covid-19 em comparação com os não vacinados, de acordo com um estudo publicado pelos Centros para Controle e Prevenção de Doenças. Idosos que receberam o reforço da omicron tiveram 73% mais proteção contra hospitalização do que aqueles que receberam apenas duas ou mais doses das vacinas originais, que não foram atualizadas para atingir a omicron, de acordo com o mesmo órgão.

O estudo foi conduzido de setembro a novembro, quando a ômicron e as variantes ainda mais imunes eram dominantes. Cerca de 800 idosos com idade média de 76 anos foram incluídos na análise. Em um estudo maior que analisou mais de 15.000 adultos com 18 anos ou mais, o reforço da vacina que contém a variante Omicron foi 57% eficaz na prevenção da hospitalização. Os adultos que receberam o reforço tiveram 38% de proteção adicional em comparação com as pessoas que receberam apenas as injeções originais.

As autoridades de saúde dos EUA pediram repetidamente a todos os elegíveis que recebessem um reforço da vacina omicron antes das férias. Mas o governo se concentrou principalmente em garantir que populações mais vulneráveis, como adultos mais velhos, mantenham suas vacinas contra a Covid atualizadas.

Ashish Jha, líder da força-tarefa Covid da Casa Branca, disse que a maioria das pessoas que estão morrendo de Covid no momento são idosos que não estão atualizados com suas vacinas ou não estão recebendo tratamento quando apresentam infecções avançadas. “Ainda há muitos americanos mais velhos que não atualizaram sua imunidade, que não se protegeram”, disse Jha a repórteres na Casa Branca na quinta-feira.

A administração Biden está lançando uma campanha para aumentar as vacinações em casas de repouso, cujos residentes são alguns dos mais vulneráveis à Covid grave. Menos de 50% dos residentes de casas de repouso receberam o reforço atualizado. No geral, apenas 35% dos idosos receberam um reforço da ômicron, enquanto 14% das pessoas com 5 anos ou mais receberam a injeção atualizada, de acordo com dados do CDC.

Fonte: CDC