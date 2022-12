Tempestade de inverno nos EUA será "única em uma geração", diz Serviço Nacional de Meteorologia

Uma grande tempestade de inverno e uma rajada de frio afetarão quase todos os estados dos Estados Unidos e trarão o que o Serviço Nacional de Meteorologia está chamando de “evento do tipo uma geração” que prejudicará as viagens em alguns dos dias mais movimentados do ano.

A tempestade cada vez mais forte trará mais de trinta centímetros de neve e possíveis condições de nevasca para o meio-oeste, já que o serviço meteorológico alerta sobre ventos frios “com risco de vida” para milhões.

Mais de 90 milhões de pessoas estão sob alertas climáticos de inverno e mais de 87 milhões estão sob alertas de resfriamento pelo vento. Esses se estendem por 37 estados, chegando ao sul até a fronteira do Texas com o México.

O número de pessoas sob alertas de inverno e de vento frio cresceu para mais de 100 milhões de pessoas, aproximadamente um terço da população dos EUA, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia.

O frio permanecerá no fim de semana de Natal, o tornando o mais frio em cerca de 40 anos para partes das planícies e do meio-oeste.



Linha do tempo da tempestade



Quarta-feira (21): A tempestade se fortaleceu nas Planícies do Norte ao longo do dia, com a queda de neve pesada na maioria das Montanhas Rochosas, nas Planícies do Norte e no Meio-Oeste. Estradas escorregadias causarão dores de cabeça nas viagens e atrasos nos aeroportos em lugares como Minneapolis, Omaha e Rapid City.

Este sistema trará de 12 a 22 cm de neve leve e fofa em toda a região, com “as maiores quantidades ao norte e oeste das cidades gêmeas”, disse o escritório de serviços meteorológicos em Twin Cities. Embora a neve caia continuamente em toda a região, os ventos fortes não começarão até quinta-feira.

Denver passará de uma máxima de 47 na quarta-feira para 10 graus abaixo de zero na madrugada de quinta-feira. Esse seria o dia mais frio da cidade em 32 anos, de acordo com o serviço meteorológico. Cheyenne, Wyoming, caiu recentemente 32 graus em apenas oito minutos.

As temperaturas na área metropolitana de Denver cairão drasticamente assim que a frente passar nas próximas horas.

Ao nascer do sol, espera-se que a temperatura esteja em torno de 10 graus abaixo de zero e as rajadas de vento do norte criem uma sensação térmica de cerca de 25 graus negativos. A alta temperatura amanhã provavelmente não ultrapassará os zero graus.

Um aviso de vento frio está em vigor, bem como um aviso de clima de inverno. Vários centímetros de neve também dificultarão a viagem no final desta tarde até o início de quinta-feira.

Quinta-feira (22): será o dia mais difícil para viajar. A tempestade atingirá o meio-oeste com muita força, com neve pesada e ventos fortes. O oeste de Minnesota enfrentará não apenas condições de nevasca, mas ventos frios potencialmente mortais na quinta e sexta-feira.

“Espera-se condições de whiteout [neblina causada pela neve, dificultando ou impossibilitando a visão] durante esse período, com as viagens se tornando muito difíceis ou impossíveis”, disse o serviço meteorológico. “Este evento pode ser fatal se você estiver encalhado com ventos frios na faixa de 30 abaixo a 45 abaixo de zero.”

Chicago também pode enfrentar condições de nevasca com rajadas de vento de até 50 mph, com previsão de 2 a 4 polegadas de neve.

“No geral, a preocupação continua a aumentar no rápido desenvolvimento de condições perigosas na tarde de quinta-feira, com impactos potencialmente significativos na janela de pico da noite”, alertou o escritório do serviço meteorológico em Chicago.



Além disso, ventos fortes podem derrubar linhas de energia no Centro-Oeste, especialmente em áreas onde nevou pesadamente na semana passada e já está sobrecarregando os galhos das árvores. Isso fará com que milhões encontrem uma maneira de se manterem aquecidos à medida que as temperaturas caem bem abaixo de zero.

A neve pode cair tão ao sul quanto Jackson, Mississippi, Memphis e Nashville, no Tennessee, e até Birmingham, Alabama, na quinta-feira. Pouco ou nenhum acúmulo é esperado para a maioria das cidades do sul, no entanto, Nashville pode acumular cerca de 2,5 cm de neve.

Antecipando o que será uma semana de pesadelos em viagens, United, American, Delta, Southwest e Jet Blue emitiram isenções de viagens para dezenas de aeroportos em todo o país, do sul ao nordeste, porque, além da neve cobrindo as estradas, a baixa visibilidade pode tornar as viagens aéreas perigosas.

Pelo menos 1.000 voos foram cancelados nos EUA, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightaware na noite de quarta-feira.

O Aeroporto Internacional O’Hare de Chicago lidera o caminho, seguido por Denver International e Midway International de Chicago.

Os cancelamentos nesses aeroportos podem ter um impacto mais amplo porque são centros movimentados onde os viajantes costumam mudar de avião para chegar a outros destinos. Espera-se que quinta-feira seja o dia mais movimentado antes do Natal para viagens.

Sexta-feira (23): Espera-se que a tempestade se torne um “ciclone bomba” na noite de quinta para sexta-feira. Um ciclone bomba é quando uma tempestade se intensifica rapidamente – e cai 24 milibares (um termo usado para medir a pressão atmosférica) em 24 horas.

Espera-se que a tempestade atinja a pressão equivalente a um furacão de categoria 3 ao atingir os Grandes Lagos, com o serviço meteorológico descrevendo a força da baixa como um evento “único em uma geração”.

“Este é um caso em que os totais de neve podem não contar toda a história. Mesmo pequenas quantidades de neve, quando combinadas com rajadas de vento muito fortes e temperaturas em queda livre, podem causar visibilidade ruim e manchas escorregadias nas estradas. A chegada repentina dessas condições pode aumentar o perigo”, explicou o serviço meteorológico.

A tempestade atingirá os Grandes Lagos na sexta-feira e continuará a produzir neve pesada em grande parte do meio-oeste. Partes de Michigan podem acumular mais de trinta centímetros de neve até sexta-feira, tornando as viagens impossíveis às vezes.

Os avisos de nevasca estão em vigor para partes de Dakotas, Montana, Minnesota, Iowa, Indiana e Michigan – onde as condições de viagem se tornarão difíceis ou impossíveis com o pico da tempestade de quinta a sexta-feira. Grandes cidades como Chicago, Kansas City, St Louis, Twin Cities e Detroit estão sob alertas de tempestade de inverno devido a neve pesada e condições de quase nevasca.

A chuva forte também cobrirá grande parte do corredor I-95, aumentando os problemas de viagem e os longos atrasos nos aeroportos.

Mesmo em lugares onde a neve acabou, os ventos fortes continuarão soprando de 30 a 40 mph em grande parte do Centro-Oeste e no Nordeste.

De sexta à noite até a manhã de sábado, a Nova Inglaterra terá uma chance rápida de neve e vento.

Resfriado com risco de vida



Lugares que vão fugir da neve, não vão escapar do frio. As áreas do leste de Montana até as Dakotas experimentarão o ar mais frio a partir da manhã de quinta-feira. Os ventos frios atuais em Montana e nas Dakotas são tão frios quanto 50 a 60 graus abaixo de zero e cairão ainda mais após o anoitecer de quarta-feira.

Rapid City parecerá 45 graus abaixo de zero na manhã de quinta-feira. Na manhã de sexta-feira, o vento frio de Chicago chegará a 30 graus abaixo de zero.

“Os calafrios perigosamente frios podem causar queimaduras na pele exposta em menos de 5 minutos”, alertou o escritório do serviço meteorológico em Bismarck.

Até o Sul estará perigosamente frio. O vento frio de Nashville e Atlanta cairá para menos 11 na manhã de sábado e Birmingham parecerá menos 5.

O governador da Geórgia, Brian Kemp, declarou na quarta-feira estado de emergência devido às próximas “baixas temperaturas históricas” em todo o estado, com ventos frios próximos a zero ou dígitos negativos até o meio-dia de sexta-feira.

A declaração ajudará a “garantir que suprimentos essenciais, especialmente propano, possam ser entregues para necessidades comerciais e residenciais”, disse o governador a repórteres.

“As comunidades em todo o estado estão prestes a ver temperaturas que não experimentam há uma década ou mais”, disse Kemp.

O estado fará o pré-tratamento de estradas e pontes em antecipação ao mau tempo e as autoridades pediram aos residentes que evitem viajar, se possível.

O governador de Kentucky, Andy Beshear, também declarou estado de emergência, com rajadas de vento esperadas de 40 a 50 mph na sexta-feira e temperaturas de 10 a 26 graus negativos no sábado. Beshear pediu aos residentes que ficassem fora das estradas e tivessem uma fonte de calor reserva.

Jackson e Birmingham passarão mais de 80 horas abaixo de zero entre sexta e segunda-feira. Houston pode ficar abaixo de zero por 46 horas entre quinta e sábado.

As temperaturas frias permanecerão até o fim de semana de Natal, antes de finalmente moderar na próxima semana.



Fonte: CNN.