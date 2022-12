Mais de 3 mil voos são cancelados nos EUA por tempestade de inverno

O clima de inverno continua atrapalhando as viagens de férias nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 23, deixando os viajantes enfrentando atrasos e cancelamentos durante uma das épocas mais movimentadas do ano.



Mais de 3.200 voos desta sexta-feira já foram cancelados a partir das 8h (horário leste), após quase 2.700 cancelamentos na quinta-feira, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware.



Os cancelamentos são maiores no LaGuardia de Nova York e em Detroit, Seattle, Chicago, Denver e Boston, de acordo com dados da FlightAware.



A FAA observou que pode ter que interromper ou restringir o tráfego nos aeroportos nas áreas de Boston, Nova York, Filadélfia e Washington nesta sexta-feira.



Os aeroportos de Chicago e Denver viram a maior parte dos cancelamentos e atrasos na quinta-feira. O Aeroporto Internacional O'Hare de Chicago registrou atrasos médios na quinta-feira de quase três horas devido à neve e ao gelo.



Uma explosão ártica e uma tempestade de inverno que se intensifica rapidamente chegaram em um momento infeliz para os viajantes que tentam se juntar a familiares e amigos nas férias.

As companhias aéreas emitiram isenções de tempo de inverno, permitindo que os passageiros remarquem sem nenhum custo dentro de um período de tempo limitado. Encontre links para isenções de companhias aéreas e mais estratégias de viagens aéreas aqui.



A Amtrak também foi forçada a atrasar ou cancelar o serviço de passageiros para algumas linhas no Centro-Oeste e Nordeste. Clique aqui para obter detalhes sobre interrupções no serviço ferroviário.



Enquanto isso, a Greyhound, maior provedora de serviços de ônibus intermunicipais, emitiu um alerta de serviço na noite de quinta-feira indicando que as viagens no meio-oeste ou no nordeste podem ser canceladas ou interrompidas.



Em seu alerta publicado aqui, a empresa lista cerca de 20 cidades entre as impactadas. Ele aconselhou os passageiros a verificar bustracker.greyhound.com para obter as informações mais recentes sobre viagens específicas.



Fonte: CNN.

As temperatures plummet, ground conditions worsen at many airports. Check your flight status with your airline before you leave home. https://t.co/HzQWUCBzvV #WinterStorm #Airlines https://t.co/0VjCmiRdh5