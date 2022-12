Tempestade de inverno deixa pelo menos 37 mortos em todo o país

Enquanto uma enorme tempestade de inverno continua a atingir grande parte dos EUA com um clima de inverno brutal - levando a pelo menos 37 mortes em todo o país - partes do oeste de Nova York foram enterradas por até 43 polegadas de neve, deixando veículos presos e sem energia para milhares durante o fim de semana de Natal.



A governadora de Nova York, Kathy Hochul, disse à CNN que a tempestade é a “tempestade mais devastadora da longa história de Buffalo”. A forte nevasca e as condições de nevasca tornaram as estradas intransitáveis com visibilidade zero, congelaram subestações de energia e deixaram pelo menos 17 pessoas mortas em todo o estado na noite de domingo.

O oeste de Nova York está se afogando na neve espessa do “efeito lago” – que se forma quando o ar frio se move sobre as águas quentes dos Grandes Lagos – apenas um mês depois que a região foi atingida por uma tempestade de neve histórica.



Enquanto equipes de resgate e centenas de motoristas de arado se espalhavam no dia de Natal, até mesmo veículos de emergência e resgate enviados para ajudar ficaram presos na neve. Onze ambulâncias abandonadas foram desenterradas no domingo, disseram as autoridades.



As mortes relatadas em Buffalo “são pessoas encontradas do lado de fora e dentro de carros”, dizia um comunicado da Polícia de Buffalo.

Centenas de soldados da Guarda Nacional foram mobilizados para ajudar nos esforços de resgate em Nova York. A polícia estadual esteve envolvida em mais de 500 resgates até domingo, incluindo o parto de um bebê e a ajuda a um homem com 4% restantes em seu coração mecânico, disse o governador.



Na semana passada, a prolongada tempestade de inverno envolveu uma grande parte dos Estados Unidos com temperaturas perigosamente baixas e ventos frios, trazendo consigo quedas de energia generalizadas e milhares de voos cancelados.

Mais de 10 milhões de pessoas permaneceram sob alerta de congelamento em todo o sul na segunda-feira, incluindo residentes em Orlando, Jacksonville, Tallahassee, Mobile, Montgomery e Birmingham.



Temperaturas abaixo de zero são esperadas nas áreas afetadas, onde as temperaturas estarão na casa dos 20 e poucos anos, potencialmente matando as plantações e danificando o encanamento. A maioria desses alertas deve expirar na manhã de segunda-feira, quando as temperaturas finalmente começarem a se recuperar do ar polar.



Em todo o país, cerca de 65.000 clientes ficaram sem energia na segunda-feira, de acordo com PowerOutage.US. Desde o início da tempestade, o número de interrupções já ultrapassou um milhão de clientes.



Mais de 3.400 voos cancelados no sábado e mais de 3.100 cancelados no dia de Natal. Mais de 1.500 voos dentro, dentro ou fora dos EUA já foram cancelados antes das 8h30 ET de segunda-feira, de acordo com o site de rastreamento FlightAware.



Desde a chegada do clima brutal, várias mortes relacionadas à tempestade foram relatadas em vários estados. Além das mortes em Nova York, as fatalidades incluem duas no Colorado, três pessoas no Kansas, três pessoas em Kentucky, uma pessoa no Missouri, nove pessoas em Ohio, uma no Tennessee, uma no Wisconsin.



