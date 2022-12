Segunda farmacêutica faz recall de medicamento por risco de câncer

Uma segunda empresa farmacêutica fez o recall de um medicamento para pressão arterial que poderia aumentar o risco de câncer se tomado em grandes quantidades, anunciou a Food and Drug Administration dos EUA na semana passada.



A Lupin Pharmaceuticals recolheu quatro lotes do medicamento Quinapril, dizendo que o medicamento contém uma impureza em excesso chamada N-Nitroso-Quinapril.

O medicamento é usado para tratar a hipertensão – pressão alta – e é embalado em frascos de 90 unidades.



O medicamento recolhido é marcado como:

· Quinapril Comprimidos USP, 20mg | lote nº G102929 | data de validade de abril de 2023

· Quinapril Comprimidos USP, 40mg | números de lote G100533, G100534, G203071 | datas de validade de dezembro de 2022 e março de 2024

Lupin parou de comercializar o medicamento em setembro, de acordo com o comunicado da FDA.

Embora o medicamento tenha sido recolhido, os pacientes que tomam Quinapril Tablets USP, 20 mg e 40 mg, são aconselhados a continuar tomando seus medicamentos e entrar em contato com seu farmacêutico, médico ou profissional de saúde para obter orientação sobre um tratamento alternativo.

A Lupin é a segunda empresa a retirar o Quinapril. A Aurobindo Pharma fez o recall de dois lotes de Quinapril em outubro. A empresa notou a mesma impureza de nitrosamina.

De acordo com o FDA, embora as nitrosaminas sejam comuns, os níveis da droga, combinados com o uso da medicação por um longo período de tempo, podem aumentar o risco de desenvolver câncer.

Até o momento desta publicação, não houve relatos de pessoas que tenham desenvolvido a doença pelo uso do medicamento.

A FDA aconselha qualquer pessoa com dúvidas sobre o recall a ligar para a Inmar Rx Solutions no número 877-538-8445, das 9h às 17h (leste) de segunda a sexta-feira. Para reembolsos, o medicamento deve ser devolvido à Inmar Rx Solutions Inc.

Lupin Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Four Lots of Quinapril Tablets Due to Potential Presence of N-Nitroso-Quinapril Impurity https://t.co/INa3pPvs0A pic.twitter.com/l6ylRSV0C0 — U.S. FDA Recalls (@FDArecalls) December 22, 2022