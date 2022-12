Mais de 6 mil voos foram cancelados no período de Natal nos EUA

Viajantes seguem enfrentando atrasos e cancelamentos durante uma das épocas mais movimentadas do ano para as viagens aéreas.



Mais de 1.575 voos dentro, dentro ou fora dos EUA já haviam sido cancelados às 9h (leste) desta segunda-feira, 26, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, enquanto 1.875 voos foram atrasados, informou a CNN.



O caos das viagens pós-feriado está afetando grande parte do país, com o site relatando o maior número de cancelamentos no Hartsfield-Jackson International de Atlanta, seguido pelo Aeroporto Internacional de Denver, Aeroporto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore Washington e Aeroporto Internacional Midway de Chicago.



No domingo, o Natal teve 3.178 voos cancelados e 6.870 atrasos.



Na véspera de Natal, houve um total de 3.487 voos cancelados, de acordo com a FlightAware. Sexta-feira foi o pior dia com 5.934 cancelamentos, enquanto quinta-feira teve quase 2.700 cancelamentos.



Os cancelamentos foram mais altos na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma, LaGuardia de Nova York, Chicago O'Hare, Aeroporto Internacional de Denver e Aeroporto Metropolitano de Detroit, de acordo com dados da FlightAware.







A Amtrak também foi forçada a atrasar ou cancelar o serviço de passageiros para algumas linhas no Centro-Oeste e Nordeste.



Em seu aviso, a Amtrak disse que "clientes com reservas em trens que estão sendo modificados normalmente serão acomodados em trens com horários de partida semelhantes ou em outro dia.



"A Amtrak renunciará a cobranças adicionais para clientes que desejam alterar suas reservas durante o horário modificado ligando para nossa central de reservas em 1-800-USA-RAIL." Clique aqui para obter detalhes sobre interrupções no serviço ferroviário.



Enquanto isso, a Greyhound, maior provedora de serviços de ônibus intermunicipais, emitiu um alerta de serviço na noite de quinta-feira indicando que as viagens no meio-oeste ou no norte do nordeste podem ser canceladas ou interrompidas.



Em seu alerta publicado, a empresa lista cerca de 20 cidades entre as impactadas. Ele aconselhou os passageiros a verificar bustracker.greyhound.com para obter as informações mais recentes sobre viagens específicas.



A Greyhound disse que os passageiros podem ligar para 1-833-233-8507 para reagendar.