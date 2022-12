Nova lei dos EUA exige postagem de linha direta contra tráfico humano em banheiros

Um projeto de lei bipartidário assinado pelo presidente Joe Biden na terça-feira, 27, exigirá a postagem de uma linha direta contra tráfico humano nos banheiros de todas as estações de avião, ônibus e trem nos EUA.



A Linha Direta Nacional de Tráfico Humano é um serviço gratuito que conecta vítimas e sobreviventes ao apoio e recursos federais. Linhas telefônicas e de texto gratuitas estão disponíveis 24 horas por dia, durante todo o ano, com a ajuda de intérpretes que falam mais de 200 idiomas.

"Os banheiros costumam ser o único momento em que a vítima terá a oportunidade de fugir dos traficantes, tornando-se uma das primeiras linhas de defesa para conseguir a ajuda de que alguém precisa", disse Hassan em um comunicado.

“Estou satisfeito que nosso projeto de lei bipartidário para ajudar a prevenir o tráfico humano tenha sido aprovado e continuarei trabalhando para reprimir esses crimes hediondos”.

Os senadores Marco Rubio, R-Florida, James Risch, R-Indiana e Jacky Rosen, D-Nevada, assinaram o projeto de lei com Hassan.



As Investigações de Segurança Interna (HSI) mostram que as prisões em todo o país por tráfico de pessoas no ano fiscal de 2021 aumentaram para 2.360, de 1.746 no ano anterior. Mais de 700 vítimas foram identificadas e socorridas.







O Condado de Palm Beach ocupa o terceiro lugar no estado em incidentes de tráfico humano. A Flórida ocupa o terceiro lugar no país, de acordo com os casos relatados à Linha Direta Nacional de Tráfico Humano.

A Flórida se tornou o primeiro estado do país a exigir que os jovens da pré-escola ao ensino médio (K-12) sejam educados sobre o tráfico humano a cada ano. A Coalizão de Tráfego Humano de Palm Beaches oferece apresentações para jovens e funcionários para ajudar a cumprir esse mandato.



Quaisquer suspeitas de tráfico humano devem ser relatadas à Linha Direta Nacional de Tráfico Humano em 1-888-373-7888.

Para ajudar a aumentar a conscientização, tire uma foto vestindo azul em 11 de janeiro e poste nas redes sociais usando a hashtag #WearBlueDay.