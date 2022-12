Polícia investiga dinheiro falso em loja brasileira de Framingham (MA)

Notas falsas foram passadas em um ponto brasileiro de remessa de dinheiro ao exterior em Framingham, Massachusetts, no início deste mês.

O incidente foi relatado na loja Made in Brazil Express na 167 Concord Street em Framingham em 21 de dezembro às 11h32.



O porta-voz da polícia de Framingham disse que US$ 160 em “notas falsas foram passadas”.

A tenente Rachel Mickens disse que é 'desconhecido exatamente quando as notas foram repassadas. A polícia de Framingham não tem informações sobre suspeitos no momento.



Nenhuma outra informação foi divulgada, pois está sob investigação.



A lei federal torna a falsificação de moeda dos EUA um crime, punível com até 20 anos de prisão federal. Esta sentença de prisão potencial de 20 anos se aplica a posse, uso ou fabricação de moeda falsa com a intenção de fraudar.



O que fazer em caso de receber uma nota falsa, segundo Serviço Secreto dos EUA:



-Não devolva a nota à pessoa



-Mantenha a pessoa que passou a nota até a chegada da polícia, se possível.



-Observe a descrição da pessoa que passou a nota



-Entre em contato com o departamento de polícia local ou com o escritório de campo do Serviço Secreto dos Estados Unidos. Esses números podem ser encontrados na primeira página da lista telefônica local.



-Escreva suas iniciais e a data nas bordas brancas da nota suspeita.

Limite o manuseio da nota. Coloque-o cuidadosamente em uma cobertura protetora, como um envelope.



-Entregue a nota ou moeda apenas a um policial devidamente identificado ou a um agente especial do Serviço Secreto dos EUA.