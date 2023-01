Congresso dos EUA divulga seis anos de impostos de Donald Trump

No final de um processo que se arrastou por mais de sete anos, e que só acabou com a intervenção do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, a população norte-americana passou a ter acesso, a partir desta sexta-feira, 30, às declarações de impostos que Donald Trump submeteu ao fisco durante os anos em que foi Presidente do país.



Em causa estão seis anos de declarações de impostos — de 2015, quando Trump anunciou a sua candidatura à Casa Branca; a 2020, o último ano do seu mandato.



Os documentos foram publicados nesta sexta-feira, uma semana depois de a Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara dos Representantes ter votado a favor da sua divulgação pública, com os votos contra de todos os congressistas do Partido Republicano que têm lugar no painel de fiscalização.



Dados preliminares mostravam que a relação entre a renda e o pagamento de impostos de Trump flutuaram drasticamente de 2015 a 2020, durante sua primeira candidatura presidencial e subsequente mandato.

Trump e sua esposa Melania reivindicaram grandes deduções e perdas e pagaram pouco ou nenhum imposto de renda em vários desses anos. Agora, com a liberação das declarações fiscais, esses valores poderão ser auditados publicamente.



Os registros incluem proteção de algumas informações pessoais confidenciais, como números de contas bancárias e da Previdência Social. Eles abrangem quase 6.000 páginas, incluindo mais de 2.700 páginas de declarações individuais de Trump e sua esposa, Melania, e mais de 3.000 páginas em declarações das entidades comerciais de Trump.



O presidente do Comitê, Richard Neal, solicitou as declarações em 2019, argumentando que o Congresso precisava vê-las para determinar se seria necessário algum tipo de regulamentação sobre os reembolsos presidenciais.

"Os democratas nunca deveriam ter feito isso, a Suprema Corte nunca deveria ter aprovado, e isso vai levar a coisas horríveis para tantas pessoas", disse Trump em um comunicado. "Os democratas radicais e de esquerda armaram tudo, mas lembre-se, essa é uma perigosa via de mão dupla!"



Os republicanos disseram que as declarações de impostos podem ser usadas como arma política e alertaram que os membros do partido que assumirem o painel no próximo mês enfrentarão pressão para seguir um caminho semelhante contra os democratas de alto perfil.



Trump, que assumiu o cargo em 2017, foi o primeiro candidato presidencial em décadas a não liberar seus impostos e processou o comitê em um esforço para mantê-los privados. A Suprema Corte decidiu em novembro a favor do comitê.

Em um relatório na semana passada, o comitê delineou suas conclusões a partir do exame dos documentos, dizendo que o órgão fiscalizador do país, o IRS, quebrou suas próprias regras ao não auditar Trump por três dos quatro anos enquanto ele era presidente.



Fonte: Reuters.