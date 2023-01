FDA diz que dará luz verde às farmácias para prescrições de pílulas abortivas

A pílula abortiva mifepristona é segura o suficiente para que as farmácias de varejo possam começar a distribui-la, desde que um profissional de saúde certificado prescreva o medicamento e se essa farmácia atender a certos requisitos, de acordo com novas regras publicadas na terça-feira pela Food and Drug Administration dos EUA.

Se as farmácias aderirem, a ação do FDA pode expandir drasticamente o acesso ao medicamento em estados onde já é legal. Os médicos, por exemplo, podem estar mais dispostos a obter certificados para prescrever o medicamento porque não precisarão mais estocá-lo e poderão prescrever uma receita da mesma forma que fariam com qualquer outro medicamento.

A nova regra também abre as portas para uma nova rodada de contestações legais. Esperava-se que os defensores dos direitos ao aborto usassem a última atualização regulatória para argumentar que, de acordo com a lei, apenas o FDA - e não os governos estaduais - pode decidir qual medicamento é seguro o suficiente para ser vendido em farmácias.

"Em um momento em que as pessoas em todo o país estão lutando para obter serviços de assistência ao aborto, essa modificação é extremamente importante para expandir o acesso aos serviços de aborto medicamentoso e fornecerá aos profissionais de saúde um método adicional para fornecer a seus pacientes uma opção segura e eficaz para interromper precocemente gravidez", escreveu a Danco Laboratories, que produz o medicamento sob a marca Mifeprex, em um comunicado.

Evan Masingill, CEO da GenBioPro, que fabrica a versão genérica da pílula abortiva, chamou a ação da FDA de "um passo na direção certa" para aumentar o acesso e "minimizar o fardo" do sistema de saúde. Mas ele observou que o impacto seria desigual.

Estima-se que metade dos abortos agora dependem da medicação, enquanto o restante é cirúrgico.

A FDA não emitiu uma declaração formal na terça-feira, mas atualizou as informações sobre o medicamento online.

Desde 2021, o FDA disse que o mifepristone é seguro o suficiente para que os provedores certificados prescrevam via teles saúde e enviem o medicamento diretamente ao paciente. A FDA, no entanto, não tinha um plano para autorizar as farmácias de varejo a fornecer o medicamento até esta semana, resultando em distribuição restrita principalmente a clínicas de aborto que poderiam manter o medicamento em estoque.

