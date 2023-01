Homem é suspeito de jogar carro de penhasco na Califórnia

O motorista de um carro que caiu de um penhasco no norte da Califórnia, ferindo gravemente duas crianças e um segundo adulto após a queda de 250 pés, foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio e abuso infantil, informou a Patrulha Rodoviária da Califórnia na terça-feira 3.

Dharmesh A. Patel, de Pasadena, será autuado na cadeia do condado de San Mateo depois de receber alta do hospital, disse a patrulha rodoviária em um comunicado.

“Os investigadores do CHP trabalharam durante toda a noite entrevistando testemunhas e reunindo evidências da cena”, disse o comunicado da patrulha rodoviária. “Com base nas evidências coletadas, os investigadores acreditam que este incidente foi um ato intencional”.

Patel, 42, estava no carro com uma mulher de 41 anos, uma menina de 7 anos e um menino de 4 anos, de acordo com documentos judiciais citados pela CBS News. Não ficou imediatamente claro se eram todos membros da mesma família.

No entanto, Patel é médico em radiologia no Providence Holy Cross Medical Center, na área de Mission Hills, em Los Angeles, e um comunicado divulgado pelo hospital na terça-feira indicou que membros de sua família estavam no carro.

Autoridades disseram que foi um milagre os quatro terem sobrevivido depois que o carro caiu em um notório penhasco ao longo da Pacific Coast Highway, perto de uma área chamada Devil's Slide, conhecida por destroços fatais.

O sedã Tesla despencou mais de 76 metros da rodovia e bateu em um afloramento rochoso. Parece ter capotado algumas vezes antes de pousar sobre as rodas, preso contra o penhasco a poucos metros da arrebentação, disse Brian Pottenger, chefe de batalhão do Distrito de Proteção contra Incêndios Costeiros/Cal Fire, na segunda-feira.

“Nós vamos lá o tempo todo em busca de carros no penhasco e nunca há sobrevivente. Isso foi um milagre absoluto”, disse Pottenger na segunda-feira.

Testemunhas ligaram para o 911 por volta das 10h15. Segunda-feira e as equipes montaram um sistema de corda da rodovia para baixar os bombeiros no penhasco, disse o chefe do batalhão. Ao mesmo tempo, outros bombeiros que observavam o sedã com binóculos notaram movimento – um sinal de que pelo menos uma pessoa ainda estava viva.

O incidente mudou do que provavelmente era uma recuperação de corpos para uma operação de resgate que levou várias horas em meio a chuva constante, ventos fortes, estradas escorregadias e ondas quebrando. As portas foram arremessadas contra o penhasco e trancadas, de modo que os bombeiros foram forçados a retirar as vítimas do carro usando as chamadas ferramentas de “mandíbulas da vida”.

As equipes puxaram as crianças pela janela traseira e as trouxeram para o penhasco com as mãos em uma cesta de resgate usando o sistema de corda. Eles foram levados às pressas para o hospital de ambulância com lesões .

Os adultos tiveram ferimentos traumáticos, no entanto, e tiveram que ser içados do penhasco por um helicóptero. Ambos foram então levados para o hospital, disse o chefe do batalhão.