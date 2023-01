Inédito: Câmara de Representantes dos EUA continua sem presidente

A Câmara dos “Deputados” dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (4), mais uma vez não conseguiu eleger um presidente, algo inédito em 100 anos, devido a divisões entre os republicanos, que agora têm maioria na Casa.

O republicano Kevin McCarthy, favorito para substituir a democrata Nancy Pelosi, não foi capaz de acalmar a revolta de um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que o consideram moderado demais e estão votando em outros candidatos.

O candidato precisa ter a maioria absoluta dos votos para ser eleito presidente. A quinta rodada de cotação começou por volta das 16h, logo após a finalização da quarta rodada. Se todos os 435 deputados votarem, o vencedor precisa ter 218 votos para ganhar.

Apesar do candidato democrata Hakeem Jeffries aparecer na frente nas votações, o partido não tem maioria na Câmara e a possibilidade dele conseguir os votos necessários é bastante remota.

Os republicanos, que obtiveram uma apertada maioria dos assentos da Câmara, pretendem usar essa vantagem para abrir uma série de investigações que têm como alvo o presidente americano, o democrata Joe Biden, entre elas sobre a forma como ele gerenciou a pandemia de Covid-19.

Mas, antes disso, eles precisam chegar a um acordo sobre quem irá presidir a Câmara dos Representantes, para que os legisladores possam prestar juramento. Sem isso, os novos deputados não podem assumir o cargo.

Após o fim da sessão, Trump criticou uma "agitação supérflua" dentro do Partido Republicano, pelo qual o magnata pretende disputar novamente as eleições presidenciais em 2024. Trump endossa McCarthy como presidente da Casa.

218 votos

A eleição do titular da Câmara baixa, conhecido como "speaker", terceira figura mais importante da política americana, requer uma maioria de 218 votos. Esse número pode ser menor caso algum deputado se abstenha de votar.

A candidatura de McCarthy conta com um apoio amplo dentro do seu partido. De fato, o anúncio de sua indicação na terça-feira no plenário foi recebido com aplausos de pé nas fileiras americanas.

No início da terceira rodada, o desconforto era palpável. Republicanos mais moderados estavam pedindo a seus colegas que apoiassem McCarthy.

Ao longo das votações, o partido de Biden se uniu em torno da candidatura do líder democrata Hakeem Jeffries, aplaudindo-o sob gritos de "Hakeem, Hakeem, Hakeem!". Mas ele não tem votos suficientes para ser eleito.

A eleição do presidente da Câmara dos Representantes pode ser decidida em horas, ou levar semanas. Em 1856, demorou dois meses.

McCarthy parece estar disposto a fazer concessões aos mais conservadores para evitar que a história se repita, uma vez que, em 2015, a ala mais à direita de seu partido o impediu de ocupar o cargo.



Matéria completa G1 -