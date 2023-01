Como brasileiros fora dos EUA podem apostar na Mega Millions

As comemorações de Ano Novo podem ter ficado para trás, mas ainda há esperança no final desta semana de um grande impulso financeiro para 2023, depois que ninguém ganhou o sorteio da Mega Millions na noite de terça-feira.

O prêmio estimado para o sorteio de 3 de janeiro foi de US$ 785 milhões (opção em dinheiro de US$ 403,8 milhões). Esse é o quarto maior jackpot da Mega Millions de todos os tempos.

Os números vencedores da noite de terça-feira foram: 25-29-33-41-44, Mega Ball: 18 e Megaplier foi 4x.

Seis vencedores de Maryland, Texas e Virgínia acertaram cinco números e ganharam US$ 1 milhão. Houve três vencedores do megaplier do Arizona, Mississippi e Dakota do Sul, que ganharam $ 4 milhões.

Sem ganhadores na noite de terça-feira, estima-se que o prêmio chegue a US$ 940 milhões, com opção em dinheiro de US$ 483,5 milhões, para o sorteio de sexta-feira 6 de janeiro.







Ao entrar no site da

r, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar: são cinco números principais de um espectro de palpites de 1 a 70, e um número adicional "Mega Ball" de 1 a 25.



Então, é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.



Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático.

Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online.



Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.