A Câmara dos Representantes dos EUA continua sem presidente

A tortuosa jornada do republicano Kevin McCarthy para se tornar presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos entrou no quarto dia nesta sexta-feira (6), com uma escala de disfunção do Congresso não vista desde antes da Guerra Civil dos Estados Unidos.

O republicano da Califórnia enfrenta uma divisão partidária entre a maioria dos republicanos da Câmara que o apoia e 20 conservadores linha-dura que votaram contra ele nas votações anteriores, mesmo depois que McCarthy ofereceu limitar sua própria influência.

A sequência de votações fracassadas desta semana marca o maior número de votações para o cargo de presidente da Câmara desde o final da década de 1850.

McCarthy rejeitou uma sugestão de que ele seria um líder fraco: "Pelo visto, gosto de fazer história", brincou.

O presidente da Câmara dos Representantes, conhecida como "speaker", é o terceiro posto mais poderoso na política americana. Essa posição daria a McCarthy autoridade para bloquear a agenda legislativa do presidente Joe Biden, forçar votações para as prioridades republicanas em economia, energia e imigração e avançar em investigações de Biden e seu governo.

Mas os republicanos resistentes querem um acordo que facilite a destituição do presidente e lhes dê maior influência na bancada republicana da Câmara e nos comitês do Congresso.

218 votos

O candidato a líder da Câmara dos Representantes requer uma maioria absoluta de votos para ser eleito. Esse número atualmente é de 218 votos, mas pode ser menor caso algum deputado se abstenha de votar ou não esteja presente.

Apesar do candidato democrata Hakeem Jeffries aparecer na frente nas primeiras votações, o partido não tem maioria na Câmara e a possibilidade de ele conseguir os votos necessários é bastante remota.

Um grupo de republicanos mais conservadores rejeitam Kevin McCarthy, apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, por ser muito moderado. McCarthy já aceitou muitas das demandas destes deputados, mas a oposição à sua candidatura dentro de seu próprio partido continua forte.

Em 1923, a última vez que teve esse impasse, foram necessárias 9 rodadas para eleger um líder. A votação de 2023 já passou desse patamar e é a mais longa desde 1859, que teve 44 rodadas. O recorde é de 1855, quando teve 133 rodadas em um período de dois meses.

Matéria completa G1