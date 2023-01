Connecticut inicia venda de maconha para uso recreativo para adultos

As vendas recreativas de maconha para adultos em Connecticut começaram na manhã desta terça-feira, 10. Ao todo, nove dispensários abriram a partir das 10h. Todos os adultos com 21 anos ou mais agora podem comprar produtos de cannabis.

Estima-se que a indústria da cannabis gere US$ 73 milhões em receita estadual até 2026.

Depois que os eleitores de vários estados aprovaram a maconha recreativa em 2022, os EUA entram no novo ano com quase metade dos estados com legalização total, tanto medicinal quanto recreativa.

As maiores mudanças estão no Nordeste, onde a legalização da maconha recreativa é novidade em vários estados. Rhode Island e Nova York iniciaram as vendas em dezembro de 2022. Connecticut permitirá vendas para adultos de 21 anos ou mais em 10 de janeiro de 2023. Maryland está se preparando para permitir o uso de adultos a partir de 1º de julho.



O Missouri também votou pela legalização da maconha recreativa em novembro. Os dispensários ainda estão trabalhando para obter permissão, portanto, as vendas recreativas não devem começar até fevereiro de 2023, no mínimo.



Até o final de 2023, mais alguns estados poderão ser adicionados à lista de estados que legalizaram a maconha recreativa. Oklahoma votará sobre a questão em março. A legislatura do estado de Ohio também está considerando um projeto de lei para legalizar o uso e a venda de maconha recreativa.



Eleitores em três estados – Arkansas, Dakota do Norte e Dakota do Sul – rejeitaram a legalização da maconha nas eleições de novembro. O uso médico é legal nos três estados.



Na Flórida, o uso recreativo é proibido, mas permitido para fins medicinais.

Apenas três estados não têm nenhum programa de maconha de uso público de qualquer tipo (nem medicinal nem recreativo) de acordo com a Conferência Nacional de Legislaturas Estaduais: Idaho, Kansas e Nebraska.



Fonte: The Hill.

Veja abaixo os estados americanos e suas regras para o uso da maconha.