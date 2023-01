Falha em sistema gera cancelamento geral de voos nos EUA

A queda de um dos sistemas de controle aéreo dos Estados Unidos está gerando cancelamento de voos por todo o país nesta quarta-feira, 11.

A Administração Federal de Aviação dos EUA ( Federal Aviation Administration) disse que um dos seus sistemas, o Notam - que alerta pilotos e outros funcionários de voo sobre algum perigo ou alterações relevantes em aeroportos - caiu, afetando "operações por todo o país".



Pouco antes das 7h do leste, havia quase 1.200 voos atrasados dentro, dentro ou fora dos Estados Unidos, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware. A maioria dos atrasos se concentrou ao longo da Costa Leste.

A agência disse que estava trabalhando para restaurar seu Sistema de Aviso para Missões Aéreas.

“Estamos realizando verificações finais de validação e recarregando o sistema agora”, disse a FAA. “As operações em todo o Sistema Nacional de Espaço Aéreo foram afetadas.”

A agência disse que algumas funções estão começando a voltar ao ar, mas que “as operações do Sistema Nacional de Espaço Aéreo permanecem limitadas”.

A United Airlines disse que atrasou temporariamente todos os voos domésticos e emitirá uma atualização assim que souber mais da FAA.

A FAA está trabalhando para restaurar o que é conhecido como Notice to Air Missions System.



Até então:



- Todos os voos domésticos da companhia United Airlines, uma das principais do país, estão em solo, segundo a FAA;



- Passageiros relatam cancelamentos em diferentes companhias e aeroportos, e sites de notícia dos EUA falam em cancelamento de todos os voos em solo norte-americano;



- A FAA nega, mas não especifica quantos voos foram cancelados;



- Segundo a administradora, as operações aéreas estão "limitadas" por todo o país.



- Já o site FlightAware, que monitora voos pelo mundo, mostrava 93 voos com partida ou destino nos EUA cancelados até a última atualização desta notícia, desde 05h30 no horário da costa leste do país.



- O sistema Notam ainda não havia sido restabelecido até a última atualização desta notícia, e a FAA ainda não havia informado se havia previsão para isso.

- O número já é quase a metade do total de voos saindo ou chegando aos EUA em toda a terça-feira (11) - 201. O site registra também 760 voos atrasados no país hoje - na terça, foram 4.000 com atraso no dia inteiro.

