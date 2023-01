Universal Parks & Resorts abrirá parque temático para crianças pequenas no Texas

A Universal Parks & Resorts vai abrir um parque temático no Texas voltado para crianças pequenas, anunciou a empresa na quarta-feira, 11.



O parque "único" no subúrbio de Frisco, em Dallas, incluirá atrações, shows interativos e encontros com os personagens, disse a empresa em um comunicado à imprensa.



O novo parque terá cerca de um quarto do tamanho dos grandes parques temáticos de Orlando, de acordo com Page Thompson, presidente de novos empreendimentos da empresa, mas promete ser da mesma qualidade dos já existentes.



"Mesmo que seja menor em termos de área do que nossos outros parques, a qualidade dele, o nível, será digno do nome Universal", disse Thompson.



A Universal Parks & Resorts comprou recentemente 97 acres, onde o parque e um hotel de 300 quartos ficarão localizados.

Também na quarta-feira, a empresa anunciou uma nova experiência de entretenimento permanente em Las Vegas que "trará à vida a vasta biblioteca de filmes de terror clássicos da Universal e os contos mais aterrorizantes da atualidade", de acordo com um comunicado de imprensa da empresa.



Segundo as primeiras informações, esse será o primeiro projeto do grupo com atrações voltadas especificamente para famílias com crianças pequenas. A empresa não deu um cronograma para quando os projetos serão concluídos.

A Universal Parks & Resorts, parte da Comcast NBCUniversal, possui parques temáticos em todo o mundo, incluindo Universal Studios Hollywood e Universal Orlando Resort nos Estados Unidos. Em 2021, a empresa abriu um parque temático em Pequim, tornando-se o quinto parque da empresa em todo o mundo. Há também parques no Japão e em Cingapura.