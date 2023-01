Brasileira de 71 anos é morta com 12 facadas na Califórnia

Uma brasileira de 71 anos foi esfaqueada até a morte na quarta-feira, 11, em Oakland, Califórnia, a poucos metros de sua casa quando ela voltava do trabalho noturno, de acordo com sua família e relatórios locais.



Funcionária dos correios dos EUA, Dilma Spruill estava voltando para casa, como costuma fazer, por volta de meia-noite e meia, depois de separar correspondência em uma agência dos correios e centro de distribuição em West Oakland, disse seu filho, Miles Spruill, à KTVU FOX2.



"Três casas adiante", disse Miles Spruill, filho da brasileira. "Ela estava quase em casa, mas ela não vai voltar mais para casa."

Dilma Spruill, que trabalhou nos Correios dos EUA por 18 anos, foi esfaqueada várias vezes e morreu no local, disse seu filho.



Assassino reincidente



A polícia prendeu um suspeito, identificado como Wilbert Winchester, de 28 anos, em conexão com o crime.

Winchester, que cumpriu três anos por uma condenação anterior por violência contra idosos, teria esfaqueado outra mulher apenas dois dias antes.

Os promotores acusaram Winchester de assassinato na morte de Spruill e tentativa de homicídio em conexão com o esfaqueamento anterior. A polícia não determinou o motivo de nenhum dos ataques.



A mãe do suspeito, Felicia Cole, disse ao canal KTVU que o filho foi diagnosticado de esquizofrênico bipolar, em 2017, e que muitas vezes não toma seus remédios. Na época, ela disse que seu filho havia começado a viver nas ruas. “Meu filho entrou e saiu da prisão várias vezes desde que completou 18 anos”, acrescentou.



"O Serviço Postal dos EUA está profundamente triste com a perda de nosso funcionário", disse o comunicado do USPS. "Perdemos um membro da nossa família postal. Dilma irradiava energia, alegria e trouxe luz a todos que tiveram o prazer de conhecê-la e trabalhar ao seu lado. Nossos pensamentos e orações estão com sua família e seus colegas de trabalho neste momento."