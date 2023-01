Homem é detido após filho de 4 anos aparecer em vídeo brincando com arma carregada

Um homem foi preso em Beech Grove, Indiana, depois que um vídeo de um bebê, supostamente o filho do homem, acenando e puxando o gatilho de uma arma foi exibido ao vivo na TV.

O vídeo foi ao ar no programa “On Patrol: Live”, durante a transmissão ao vivo na TV no sábado (14), de acordo com um comunicado à imprensa.

Um relatório de incidente policial obtido pela WTHR, afiliada da CNN, destacava que Shane Osborne, o detido, enfrenta uma acusação de negligência. Também são listadas “filmagens de câmeras” que foram obtidas e enviadas para um servidor da polícia.

Uma arma de 9 mm encontrada no local tinha 15 cartuchos no carregador, mas nenhum cartucho na câmara da arma, disse o relatório.



Espera-se que Osborne compareça ao tribunal na tarde de terça-feira (17), de acordo com a WTHR. O show o identificou como pai do menino.

O prefeito de Beech Grove, Dennis Buckley, divulgou um comunicado à WTHR dizendo que estava “mortificado” com o incidente.

“Como com todos vocês, estou mortificado com o que aconteceu e estou muito agradecido por ninguém ter se machucado, especialmente o bebê. Agradeço a ação rápida tomada pelo Departamento de Polícia de Beech Grove para proteger o bebê e lidar com a arma em questão”, pontuou.





O vídeo da câmera de segurança de um vizinho que foi ao ar no “On Patrol: Live” mostra um garotinho na entrada de um complexo de apartamentos balançando uma arma para frente e para trás e puxando o gatilho.

De acordo com um comunicado do programa, os policiais de Beech Grove foram acionados após um vizinho ligar para a emergência “afirmando que ela e seu filho testemunharam a criança sozinha no corredor do lado de fora de sua unidade e que ele estava segurando uma arma e apontando para eles”

Quando os policiais chegaram, o suposto pai do bebê afirmou que não tinha arma. “Eu não tenho arma, nunca trouxe uma arma para esta casa, se houver, é do meu primo”, ressaltou o homem quando os agentes entraram em seu apartamento

A polícia fez uma busca no local, encontrando o artefato embaixo de uma televisão na sala de estar.

Não está claro se é a mesma arma vista nas imagens da câmera do vizinho, mas um dos policiais no local informou que é uma “Smith & Wesson SD9mm”.

A polícia é pôde ser vista levando o homem, algemado, para fora do complexo de apartamentos.

Um policial explicou, depois de falar com os promotores de plantão, que havia o suficiente para uma prisão “por negligência infantil”, já que havia uma arma de fogo carregada no apartamento. “Isso é crime”, disse.

A CNN entrou em contato com o departamento de polícia de Beech Grove, a promotoria do condado de Marion e o gabinete do prefeito para comentários e mais informações.

A defesa de Osborne não foi localizada. A CNN entrou em contato com a defensoria pública para obter mais informações.

Fonte: CNN.