EUA discutem proibir fogão a gás; mas por quê?

O uso do fogão a gás está em discussão com chance de ser proibido futuramente nos Estados Unidos. Mas por quê? Um dos pontos é ele ser um agente poluidor e um possível risco para a saúde de crianças, o estopim de uma discussão sobre a proibição ou não do equipamento no país.



O caso ganhou repercussão após a Comissão de Segurança de Produtos de Consumo publicar um relatório em que mostrava os danos à saúde causados pela liberação de dióxido de nitrogênio e monóxido de carbono vindo de fogões a gás, sobretudo quando desregulados, segundo reportagem da Bloomberg.



Um estudo de dezembro de 2022 no International Journal of Environmental Research and Public Health descobriu que o uso de fogão a gás interno está associado a um risco aumentado de asma atual entre as crianças. O estudo constatou que quase 13% da asma infantil atual nos EUA é atribuível ao uso de fogão a gás.

Entenda



Na segunda-feira (9), Richard Trumka Jr., da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, chamou os fogões a gás de "perigo oculto" e disse que a agência deve tomar alguma medida para regular o setor. O mercado se assustou, a indústria de petróleo chiou e políticos republicanos correram para reclamar da suposta proibição.



Na quarta-feira , 11, Alex Hoehn-Saric, diretor da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo, teve de usar as redes sociais para negar que o órgão pediria a proibição do uso de fogões a gás. O governo também precisou entrar na história.



Mas a Casa Branca afirmou na quarta-feira que o presidente Joe Biden não apoia a proibição de fogões a gás. E os legisladores em Washington argumentaram recentemente que as famílias negras, latinas e de baixa renda são mais propensas a serem afetadas por essas reações adversas, porque são mais propensas a viver perto de um incinerador de lixo ou local de cinzas de carvão ou estão em uma casa com pouca ventilação.





Nos EUA, quando o fogão é aceso, começa a despejar metano na atmosfera. O gás é um dos causadores do efeito estufa. Depois que o queimador acende, outros poluentes também passam a circular pela cozinha, como:



-monóxido de carbono

-formaldeído

-dióxido de nitrogênio.



As substâncias em excesso podem gerar problemas cardiovasculares e doenças respiratórias, já que causam inflamação nas vias aéreas. O risco é maior em ambientes mais fechados, sem ventilação.



No ano passado, a Associação Médica Americana reconheceu a ligação "entre o uso de fogões a gás, níveis internos de dióxido de nitrogênio e asma".



Depois, em dezembro, o International Journal of Environmental Research and Public Health publicou uma pesquisa que estima que quase 13% dos casos de asma infantil nos EUA são causados pelo uso de fogão a gás.







Nos EUA, 38% das casas, o que equivale a 40 milhões de lares, utilizam fogão a gás, o que torna a proibição virtualmente impossível de ser concretizada. O que deve acontecer, além do marketing para a troca por fogões por indução, é começar a exigir que novos fogões a gás sejam vendidos com um exaustor para ventilação externa.



Há também uma campanha para que as cozinhas nos EUA sejam mais bem ventiladas, justamente para que os gases não se acumulem dentro de casa.



Na Flórida, o governador Ron DeSantis disse que não é a favor da proibição.