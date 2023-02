Gravação militar dos EUA mostra OVNI em zona de conflito, afirma documentarista

Os militares dos Estados Unidos estão detectando mais objetos no céu depois de mudar as configurações de seus radares após o caso do balão chinês supostamente de espionagem. De acordo com a Casa Branca, “não há nenhuma indicação de alienígenas ou atividade extraterrestre”.

O coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, afirmou que esses objetos voadores vem sendo reportados “há muitos anos sem explicações ou sem serem examinados profundamente” pelo governo.

“O presidente Biden está mudando tudo isso. Estamos finalmente tentando entendê-los melhor”, acrescentou.

De acordo com o documentarista e apresentador do podcast “Weaponized”, Jeremy Corbell, “é a responsabilidade do Departamento de Defesa ser honesto com a população dos EUA”.



Ele afirmou que o AARO (All-domain Anomaly Resolution Office, em inglês), escritório do governo americano estabelecido dentro do escritório do secretário de Defesa para investigar objetos voadores não identificados (OVNIs), precisa investigar esses casos “e vir a público apresentar a verdade ao povo americano”.

Corbell, em seu trabalho como documentarista, já divulgou diversas imagens de objetos voadores, algumas verificadas pelo governo federal.

Recentemente ele divulgou o que alega ser a primeira imagem de um objeto voador não identificado (OVNI) filmado por militares americanos em uma zona de conflito.



“É oficialmente designado como OVNI, e está ativamente sendo investigado”, afirmou à CNN. O Departamento de Defesa e o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional se recusaram a comentar a foto.

A CNN não conseguiu verificar sua autenticidade de forma independente.

“Essa imagem foi tirada no norte do Iraque (2016). É uma gravação militar e é parte de investigações ativas sobre OVNIs. A diferença é que foi tirada sobre uma zona de conflito, o que deveria levar todos a pensar quais as explicações disso”, declarou Corbell.

De acordo com um documento do Escritório do Diretor de Inteligência Nacional enviado ao Congresso, o governo não consegue explicar 171 relatos de objetos voadores.

“Isso é um território desconhecido. Somos topógrafos mapeando um território novo. Muitas coisas estão sendo descobertas e compreendidas. Esses fenômenos de objetos voadores estão sendo desestigmatizados, então os relatos estão ficando melhores”, concluiu o documentarista.



Fonte: CNN.