2 milhões de air fryers são recolhidas após incêndio e queimadura

Dois milhões de aparelhos Cosori Air Fryers foram recolhidos devido a riscos de incêndio e queimaduras, anunciou a Comissão e Segurança de Produtos de Consumo dos EUA em um comunicado à imprensa na quinta-feira, 23.

Cerca de 250.000 Air Fryers no Canadá e 21.000 fritadeiras no México também foram recolhidas.

De acordo com o anúncio da CPSC e um site oficial de recall da fabricante Cosori, uma conexão de fio nas fritadeiras pode superaquecer, o que pode causar incêndios e queimaduras.

Até agora, a Cosori recebeu 205 relatórios de suas fritadeiras "pegando fogo, queimando, derretendo, superaquecendo e soltando fumaça", incluindo "10 relatórios de queimaduras leves e superficiais e 23 relatórios de danos materiais menores", de acordo com a CPSC.



Tanto a CPSC quanto a Cosori aconselharam os consumidores afetados pelo recall a parar imediatamente de usar os produtos recolhidos e entrar em contato com a Cosori para receber uma substituição gratuita ou outro produto Cosori.

“Todos os nossos produtos são rigorosa e rotineiramente testados para segurança do consumidor e estão em total conformidade com os padrões estabelecidos da indústria”, afirmou a Cosori em seu site oficial de recall. "A COSORI está comprometida com a segurança daqueles que usam e amam nossos produtos e pedimos sinceras desculpas por qualquer inconveniente."

As fritadeiras, com preços entre US$ 70 e US$ 130, foram vendidas em varejistas em todo o país de junho de 2018 a dezembro de 2022.



As unidades recolhidas foram vendidas em lojas físicas, incluindo Best Buy, Target e The Home Depot, bem como varejistas online, incluindo Amazon, Bed Bath and Beyond, Homegoods, Kohl's, Lowe's, Macy's, QVC e Walmart, entre outros.

Para obter mais informações sobre o recall e ver uma lista completa dos produtos afetados, visite recall.cosori.com.