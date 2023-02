Cidades dos EUA com adiantamento mais barato para comprar uma casa

A alta demanda por moradias durante a pandemia de COVID-19, juntamente com a oferta limitada, criou um forte mercado de vendedores que resultou em valores recordes de casas. Ao mesmo tempo, os credores hipotecários e vendedores puderam exigir concessões dos compradores que enfrentavam forte concorrência.



Embora essas condições tenham mudado drasticamente nos últimos meses, os compradores em muitos mercados ainda são forçados a fazer um grande adiantamento. Ainda assim, há partes do país onde os compradores de imóveis não precisam de uma pequena fortuna para pagar a entrada.



Usando os dados de venda de imóveis em setembro de 2022, o realtor.com compilou uma lista de cidades onde os compradores não precisam de um grande adiantamento. O site 24/7 Wall St. identificou as 10 áreas metropolitanas dos EUA com os pagamentos médios mais baixos. O Realtor.com considerou a entrada média nas 300 maiores áreas metropolitanas da América, limitando as classificações a uma por estado para garantir a diversidade geográfica. Para cada mercado, adicionamos dados relevantes da Pesquisa da Comunidade Americana de 2021 do U.S. Census Bureau.



Entre as áreas metropolitanas nesta lista, os adiantamentos médios variam de não mais que 8,7% a 4,3% dos preços de venda de imóveis. Talvez não surpreendentemente, pagamentos iniciais baixos são mais comuns em cidades com valores residenciais mais baixos. O preço médio de compra de uma casa nos locais desta lista varia de $ 275.000 a $ 145.000, bem abaixo do valor médio nacional de $ 281.400.



Os lugares nesta lista têm pagamentos baixos, parcialmente devido a certos benefícios aos quais muitos residentes locais têm direito. Em muitas das áreas metropolitanas desta lista, muitos detentores de hipotecas usam programas de assistência a empréstimos apoiados pelo governo federal, incluindo empréstimos para Assuntos de Veteranos, empréstimos do Departamento de Agricultura dos EUA e empréstimos da Federal Housing Administration. Esses programas podem reduzir os adiantamentos para 3,5% ou menos.



As 10 cidades estão classificadas em ordem decrescente abaixo:



10. Saginaw, MI



Média de adiantamento: 8,7%

Preço médio de compra de casa: $ 160.000

Taxa de aquisição de casa própria: 71,7%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.106 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,4 cômodos

Custo de vida total: 12,2% mais barato que o médio



9. Johnstown, PA



Média de adiantamento: 8,6%

Preço médio de compra de casa: $ 145.000

Taxa de aquisição de casa própria: 77,9%

Custos mensais médios de moradia: $ 973 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,7 cômodos

Custo de vida total: 15,7% mais barato que o médio.



8. Springfield, OH



Média de adiantamento: 8,4%

Preço médio de compra de casa: $ 157.000

Taxa de propriedade: 70,4%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.095 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,4 cômodos

Custo de vida total: 10,4% mais barato que o médio.



7. Odessa, TX



Média de adiantamento: 8,1%

Preço médio de compra de casa: $ 275.000

Taxa de propriedade: 67,2%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.697 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 5,6 cômodos

Custo de vida total: 0,1% mais caro que o médio.



6. Florença, SC



Média de adiantamento: 8,0%

Preço médio de compra de casa: $ 237.000

Taxa de propriedade: 68,3%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.138 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico da casa: 6,2 cômodos

Custo de vida total: 11,9% mais barato que o médio.



5. Móvel, AL



Média de adiantamento: 7,6%

Preço médio de compra de casa: $ 249.000

Taxa de propriedade: 65,0%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.224 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,6 cômodos

Custo de vida total: 10,7% mais barato que o médio.



4. Hattiesburg, MS



Média de adiantamento: 7,3%

Preço médio de compra da casa: $ 220.000

Taxa de propriedade: 65,4%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.223 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,5 cômodos

Custo de vida total: 10,6% mais barato que o médio.



3. Topeka, KS



Média de adiantamento: 7,1%

Preço médio de compra de casa: $ 159.777

Taxa de propriedade: 69,6%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.258 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,6 cômodos

Custo de vida total: 10,0% mais barato que o médio.



2. Monroe, LA



Média de adiantamento: 4,7%

Preço médio de compra de casa: $ 192.000

Taxa de propriedade: 64,6%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.237 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico da casa: 6,1 cômodos

Custo de vida total: 12,2% mais barato que o médio.



1. Fayetteville, NC



Média de adiantamento: 4,3%

Preço médio de compra de casa: $ 239.900

Taxa de propriedade: 57,1%

Custos médios mensais de moradia: $ 1.283 (incluindo pagamentos de hipoteca)

Tamanho típico de casa: 6,5 cômodos

Custo de vida total: 10,2% mais barato que o médio.