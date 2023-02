Nova tempestade de inverno atinge parte do nordeste dos EUA

Uma tempestade de neve significativa está se tornando cada vez mais provável em partes do Nordeste nos próximos dias.



Segundo a previsão, a tempestade será mais forte no início da semana que vem, do final de segunda-feira, 27, até o início de quarta-feira, 29, com neve, granizo e chuva congelante impactando pela primeira vez o Upper Midwest e os Grandes Lagos.



Embora os detalhes ainda não estejam definidos, o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em Boston disse que existe o potencial para forte nevasca, com acumulações significativas em algumas partes.



Neste final de semana, uma fraca perturbação irá atingir os Grandes Lagos e o Nordeste no sábado. Isso produzirá bolsões de neve leve em toda a região, potencialmente tão ao sul quanto as cidades do corredor da Interestadual 95 de Nova York, Filadélfia, Baltimore e Washington.



O escritório do NWS em Green Bay disse que a probabilidade de queda de neve superior a 6 polegadas tem aumentado em grande parte da Península Superior de Michigan, com a maior chance na metade leste da península. A agência acrescentou que esta também será uma nevasca muito mais úmida e densa do que a tempestade de inverno dos últimos dias.