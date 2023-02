Furacões consecutivos ocorrerão com mais frequência, diz estudo

O que costumava ser um raro golpe duplo de furacões consecutivos atingindo o mesmo lugar nos Estados Unidos com semanas de intervalo parece estar acontecendo com mais frequência, e um novo estudo diz que a mudança climática tornará as tempestades consecutivas mais frequentes e desagradáveis no futuro.

Usando simulações de computador, cientistas da Universidade de Princeton calculam que o dueto mortal de tempestades que costumava acontecer uma vez a cada poucas décadas pode acontecer a cada dois ou três anos, à medida que o mundo se aquece com a queima de carvão, petróleo e gás natural, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira, 27, no jornal Nature Climate Change.



Os moradores da Louisiana e da Flórida já sentiram isso. A Flórida em 2004 teve quatro furacões em seis semanas, o que levou a National Oceanic Atmospheric Administration a tomar nota de um novo apelido para o Sunshine State - "The Plywood State", de todas as casas fechadas com tábuas.

Em 2021, o grande furacão Ida atingiu a Louisiana com ventos de 150 mph. Apenas 15 dias depois, um Nicholas enfraquecido se aproximou, perto o suficiente para que o vento, a chuva e a tempestade aumentassem os problemas, disse o coautor do estudo Ning Lin, engenheiro de risco e cientista climático de Princeton. Seu estudo analisou não apenas as tempestades, mas também os problemas que os furacões causaram às pessoas.

A combinação Ida-Nicholas ocorreu depois que a Louisiana foi atingida em 2020 por cinco furacões ou tempestades tropicais: Cristobal, Marco, Laura, Delta e Zeta. Laura era a maior delas, com ventos de 150 mph.



A equipe de Lin examinou nove áreas propensas a tempestades nos Estados Unidos e descobriu um aumento nos riscos de tempestades em sete delas desde 1949. Apenas Charleston, na Carolina do Sul, e Pensacola, na Flórida, não viram os riscos aumentarem.



Fonte: Associated Press.

