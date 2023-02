Tornados e ventos fortes atingem o centro dos EUA

Fortes tempestades provocaram pelo menos nove tornados em partes do centro dos EUA nesta segunda-feira, 27. Uma enxurrada de neve, chuva e vento forte está prevista em lugares da Costa Oeste aos Grandes Lagos, incluindo alguns ainda sem energia após uma série semelhante de fortes tempestades na semana passada.



Mais de 227.000 residências e empresas nos EUA ficaram sem energia nesta segunda-feira, 27, de acordo com PowerOutage.US - cerca de metade em Michigan, que se prepara para outra rodada de gelo e neve atingir a região. Interrupções também foram relatadas em Oklahoma, Missouri, Texas e Califórnia, que foi atingida por uma grande tempestade de inverno na semana passada.



Nove estados do oeste estão sob alertas climáticos de inverno nesta segunda-feira, já que fortes nevascas estão previstas em toda a região. Um aviso de nevasca permanece em vigor para as montanhas de Sierra Nevada, na Califórnia, que podem ter entre 2 e 6 pés de neve.



À medida que a tempestade se move para o leste, os alertas de tempestade de inverno também estão em vigor para partes do interior de Nova York e Nova Inglaterra até a tarde de quarta-feira. No total, essas áreas isoladas podem ter até 10 polegadas de neve.

Boston, que está sob alerta de clima de inverno de segunda-feira à noite até terça-feira à noite, deve ter de 2 a 5 polegadas de neve.



Em Oklahoma, pelo menos sete tornados e 12 feridos foram relatados no clima severo de domingo. Dois tornados foram relatados no Kansas.



Mais de 100 outros relatórios de tempestades – incluindo vento e granizo – foram registrados em partes de Oklahoma, Kansas e Texas, com ventos fortes e fortes tempestades. Uma rajada de 114 mph foi registrada em Memphis, Texas - equivalente ao vento sustentado em um furacão de categoria 3.



À medida que a tempestade se desloca para o norte na tarde de segunda-feira, um leve risco de mau tempo – possivelmente alguns tornados e rajadas de vento – pode afetar cidades como Indianápolis, Cincinnati e Columbus, Ohio.

No oeste – onde as tempestades da semana passada provocaram raros alertas de nevasca e inundações de estradas na Califórnia – um sistema separado de chuva e neve de alta altitude vai empurrar do noroeste do Pacífico para a Califórnia e para as Montanhas Rochosas.



Enquanto isso, dezenas de recordes diários de alta temperatura podem ser quebrados novamente nos próximos dias em áreas do sul do Texas e da Península da Flórida, que podem ter temperaturas acima dos 90 graus F.

Fonte: CNN.

An impressive aspect of the #WinterStorm system that’s pushing across the central US is the incredible amount of dust behind this cold front.



Watch in this imagery from @NOAA’s #GOESEast satellite as a massive #dust plume (shown in yellow) swept across West Texas yesterday. pic.twitter.com/tQOLbJiv82