Projeto de lei que dá US$ 1.000 por criança nascida nos EUA é reintroduzido no Congresso

Um projeto de lei que pretende dar US$ 1.000 por criança nascida nos EUA foi reintroduzido no Congresso por legisladores democratas.



Os fundos “baby bonds”, chamados de American Opportunity Accounts, seriam complementados com até US$ 2.000 por ano, dependendo da renda familiar. A política visa diminuir a diferença de riqueza, que cresceu dramaticamente nos últimos 50 anos, de acordo com os legisladores.



Além de contribuir para o setor tributário do país, com pagamento dos impostos sobre herança e propriedade. Uma análise de 2019 do Comitê para um Orçamento Federal Responsável constatou que os aumentos de receita propostos pelo projeto de lei mais do que compensariam o custo da legislação.

″'Baby bonds' consertaria nosso código tributário quebrado, fornecendo a cada criança americana capital inicial para sua vida e ajudando a reduzir a desigualdade de riqueza que impede as famílias americanas de atingir todo o seu potencial”, disse Booker.







Para uma família de quatro pessoas com renda inferior a US$ 25.100, as contas podem chegar a US$ 46.215 quando a criança atingir 18 anos, com base nas estimativas de 2019. Essas quantias seriam reduzidas para famílias com rendas mais altas, à medida que os pagamentos de suplementos anuais fossem gradualmente eliminados. Para uma família de quatro pessoas com renda de US$ 125.751, uma criança que completasse 18 anos veria um saldo estimado de US$ 1.681, com pagamentos anuais de US$ 0.



Além disso, o projeto de lei pode ajudar a persistente disparidade de riqueza racial. Em 2016, as famílias negras tinham uma riqueza média de US$ 17.100 e as famílias hispânicas tinham US$ 20.600, enquanto a riqueza das famílias brancas era de US$ 171.000, de acordo com o Pew Research Center.



As contas seriam seguradas pelo governo federal e administradas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Os titulares de contas poderão acessar os fundos assim que completarem 18 anos para pagar por usos elegíveis, como ensino superior ou casa própria.



A legislação foi aprovada na Califórnia, Connecticut e Washington, D.C. Outros oito estados introduziram legislação, de acordo com o Urban Institute, incluindo Iowa, Nova Jersey, Nova York, Wisconsin, Washington, Delaware, Nevada e Massachusetts.

Os termos de quanto os fundos forneceriam, bem como os usos permitidos para o dinheiro, variam. As dotações totais na idade adulta começam em $ 3.000. A proposta federal, que forneceria quase US$ 50.000 para as famílias de renda mais baixa, é a mais generosa.



O projeto de lei, chamado American Opportunity Accounts Act, foi reintroduzido na semana passada pelo senador Cory Booker, D-N.J., e pela deputada Ayana Pressley, D-Mass.



Fonte: CNBC.