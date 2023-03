Voo da Lufthansa tem queda de altitude e deixa sete feridos nos EUA

Um voo da Lufthansa que fazia o trajeto entre Austin, Texas, e Frankfurt, na Alemanha, despencou mais de 1.000 pés (cerca de 305 metros) após atravessar uma tempestade na quinta-feira (2). Sete pessoas que estavam no voo ficaram feridas e tiveram de ser hospitalizadas.



O voo 469 sofreu "turbulência significativa" e foi desviado para o Aeroporto Internacional Washington Dulles, no estado da Virgínia, segundo o porta-voz da Autoridade Metropolitana de Aeroportos de Washington, Michael Cabbage.

O avião tinha 172 passageiros, entre eles a modelo brasileira Camila Alves, mulher do ator norte-americano Matthew McConaughey, que relatou cenário de caos.

A aeronave, um Airbus A330, relatou forte turbulência a uma altitude de 37.000 pés (cerca de 11.300 metros) enquanto sobrevoava o Tennessee, informou a Administração Federal de Aviação em comunicado. A agência está investigando o caso.

A passageira Susan Zimmerman, de 34 anos, contou que um dos pilotos disse à cabine que o avião caiu cerca de 1.000 pés durante a turbulência repentina.

“Parecia que o fundo havia caído por baixo”, disse ela em entrevista à AP. “Tudo estava flutuando. Por um momento, você não tem peso.”



A turbulência ocorreu no meio do serviço de refeições, enquanto os passageiros e a tripulação se moviam pela cabine, disse Zimmerman, que está grávida de cinco meses. Ela disse que ainda estava com o cinto de segurança e que nem ela nem o bebê ficaram feridos.

A breve, mas severa turbulência no ar, ocorreu cerca de 90 minutos após a decolagem e levou ao pouso não programado por precaução, disse a Lufthansa em um comunicado. Os passageiros receberam atendimento médico.



A turbulência continua a ser uma das principais causas de acidentes e lesões durante o voo, de acordo com um relatório do National Transportation Safety Board de 2021. A turbulência foi responsável por 37,6% de todos os acidentes em grandes companhias aéreas comerciais entre 2009 e 2018.

Turbulência é essencialmente ar instável que se move de forma imprevisível. A maioria das pessoas o associa a fortes tempestades. Mas o tipo mais perigoso é a turbulência de ar claro, que pode ser difícil de prever e, muitas vezes, não dá nenhum aviso visível no céu à frente.

Tempestades se espalharam por áreas do Tennessee na noite de quarta-feira (1º), criando ventos fortes na atmosfera superior, disse Scott Unger, meteorologista sênior do Serviço Nacional de Meteorologia em Nashville.

“Havia muito vento no ar, o que poderia facilmente levar à possibilidade de turbulência em qualquer voo”, disse ele.



Fonte: AFP.

