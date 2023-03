Trump pode ser processado por rebelião no Capitólio, diz Departamento de Justiça

O Departamento de Justiça pediu esta quinta-feira, 2, aos tribunais de recurso dos EUA que rejeitem as alegações do ex-Presidente, Donald Trump, sobre estar "automaticamente imune" a processos legais na sequência da insurreição por apoiantes seus a 6 de janeiro de 2021.



O Departamento de Justiça disse ao tribunal de apelações federais de Washington em um documento legal que deveria permitir que os processos avancem, rejeitando o argumento de Trump de que ele está imune às reivindicações.



O Tribunal de Recursos do circuito de DC tinha pedido ao Departamento de Justiça uma análise à questão, para decidir se admite processos judiciais interpostos por civis contra Trump na sequência do ataque ao Capitólio, no rescaldo da vitória presidencial de Joe Biden.



O departamento disse que não se posiciona sobre as alegações dos processos de que as palavras do ex -presidente incitaram o ataque ao Capitólio. No entanto, advogados de justiça disseram ao tribunal que um presidente não seria protegido por "imunidade absoluta" se suas palavras tivessem sido um "incitação de violência privada iminente".



"Como líder e chefe de estado do país, o presidente tem 'um poder extraordinário para falar com seus concidadãos e em seu nome', eles escreveram." Mas essa função tradicional é de comunicação e persuasão pública, não incitamento de iminente violência privada."



O resumo foi arquivado por advogados da divisão civil do Departamento de Justiça e não tem influência em uma investigação criminal separada de um advogado especial do Departamento sobre se Trump pode ser acusado criminalmente por esforços para desfazer a vitória do presidente Joe Biden na eleição presidencial de 2020 antes da rebelião.



De fato, os advogados observam que não estão assumindo uma posição em relação à responsabilidade criminal em potencial por Trump ou por qualquer outra pessoa. Os advogados de Trump argumentaram que ele estava agindo dentro dos limites de seus deveres oficiais e não tinha intenção de despertar violência quando chamou milhares de apoiadores a "marchar para o Capitólio" e "lutar como o inferno" antes que o tumulto explodisse.



"As ações dos manifestantes não retiram o presidente Trump da imunidade", escreveram seus advogados em documentos judiciais.



"Na véspera de 6 de janeiro e no próprio dia, o presidente Trump estava agindo bem dentro do escopo da ação presidencial comum quando se envolveu em discussões abertas e debate sobre a integridade das eleições de 2020".



Um porta -voz de Trump disse na quinta -feira que o presidente "pediu repetidamente a paz, o patriotismo e o respeito por nossos homens e mulheres da aplicação da lei" em 6 de janeiro e que os tribunais "devem governar a favor do presidente Trump em pouco tempo e descartar esses frívolos ações judiciais."



O caso está entre os muitos problemas legais que Trump enfrenta ao montar outra oferta para a Casa Branca em 2024. Um promotor na Geórgia está investigando se Trump e seus aliados quebraram a lei enquanto tentavam anular sua derrota nas eleições nesse estado. Trump também está sob investigação criminal federal sobre documentos secretos de primeira linha encontrados em sua propriedade na Flórida.



Na investigação separada sobre Trump e os esforços de seus aliados para manter o presidente republicano no poder, o advogado especial Jack Smith intimou o ex -vice -presidente Mike Pence, que disse que lutará com a intimação.



Trump está apelando uma decisão de um juiz federal em Washington, que no ano passado rejeitou os esforços do ex -presidente de lançar os processos civis da conspiração movidos pelos legisladores e policiais. O juiz distrital dos EUA, Amit Mehta, decidiu que as palavras de Trump durante uma manifestação antes da violenta invadição do Capitólio dos EUA eram provavelmente "palavras de incentivo não protegidas pela Primeira Emenda".