EUA pressionam companhias aéreas para acabar com tarifas de assentos para famílias

Três companhias aéreas norte-americanas concordaram em se comprometer a eliminar as tarifas de assentos para famílias se assentos adjacentes estiverem disponíveis durante a reserva, informou o Departamento de Transportes dos Estados Unidos nesta segunda-feira, 6.



Sob pressão do governo de Joe Biden, American Airlines, Alaska Airlines e Frontier Airlines incluirão a garantia nos planos de atendimento.



"Temos pressionado as companhias aéreas a garantir assentos para famílias sem cobranças extras, e agora estamos vendo algumas companhias aéreas começarem a fazer essa mudança", disse o secretário de Transportes, Pete Buttigieg, em comunicado nesta segunda-feira.



A agência está revelando um novo painel do governo destacando os compromissos das companhias aéreas depois que sua revisão de quatro meses não encontrou nenhuma companhia aérea que garantisse assentos familiares gratuitos anteriormente.



Para receber uma aprovação do painel, as companhias aéreas devem garantir que os pais possam sentar ao lado de crianças de 13 anos ou menos sem cobrança de taxas adicionais se houver assentos disponíveis no momento da reserva e devem incluir essa garantia como parte dos planos de atendimento ao cliente "para que seja penalizadas pelo USDOT caso não cumprirem", disse o departamento.



A Alaska Airlines disse que "sempre cuidamos das famílias em nossos voos e assentos familiares é algo pelo qual nunca cobramos". A Frontier disse nos últimos meses que tomou medidas para acomodar "automaticamente" crianças pequenas com um adulto acompanhante. A American disse que seu plano escrito "fornece clareza adicional".



O departamento começou a elaborar regulamentos para acabar com as taxas de assento para famílias, mas isso poderá levar anos para ser finalizado. O governo planeja enviar propostas de legislação ao Congresso nas próximas semanas para acabar com as taxas



Fonte: Reuters.