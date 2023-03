Três crianças e três adultos são mortos a tiros em escola no Tennessee

Sete pessoas morreram - incluindo três crianças - na The Covenant School, em Nashville, no Tennessee, na manhã desta segunda-feira, 27, após um tiroteio dentro do prédio.



Três membros adultos da equipe escolar também estão mortos.

"Três pacientes pediátricos foram transportados para o Hospital Infantil Monroe Carell Jr. em Vanderbilt, todos com ferimentos a bala. Todos os três foram declarados mortos após a chegada", disseram as autoridades.

O tiroteio aconteceu às 10h13, fora das salas de aula.

"Os policiais foram para o tiroteio. Quando chegaram ao segundo andar e viram o atirador, uma mulher. Havia uma unidade de cinco membros que estava no segundo andar na época", disse o porta-voz do MNPD, Don Aaron. "Sabemos neste momento que este atirador é uma mulher. Sua identificação não está confirmada. Ela tinha dois rifles de assalto e uma pistola. Ela entrou na escola por uma entrada lateral e foi da primeira escola para o segundo andar. Por volta das 10h. :27 da manhã, o atirador estava morto."

A atiradora foi identificada como uma mulher de Nashville, de 28 anos. Dois policiais do MNPD que entraram no prédio e foram ao som de tiros enfrentaram a atiradora no segundo andar e atiraram nela fatalmente.

Outras cinco pessoas ficaram feridas: três crianças e dois adultos. Não havia pessoal do MNPD designado para aquele prédio em nenhum momento.

“Temos profissionais de saúde mental no local da reunificação”, disse Kendra Looney, porta-voz do NFD. "Há uma linha direta para os pais ligarem que está sendo criada."

Os outros alunos foram escoltados em segurança para uma área próxima da escola, onde foram recebidos pelos seus pais.

A Covenant School é uma instituição Presbiteriana para estudantes até 12 anos, com cerca de 200 alunos e 33 professores, de acordo com o site da escola.



Tiroteios EUA

De acordo com o K-12 School Shooting Database, um projeto independente online, foram 89 tiroteios em escolas nos EUA até agora em 2023. No ano passado, houve 303 incidentes do tipo, o maior número de casos desde 1970, segundo os dados catalogados no projeto.