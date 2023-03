Governador de Idaho assina lei que proíbe uso de banheiro por identidade de gênero

O governador republicano de Idaho, Brad Little, assinou semana uma legislação proibindo estudantes transgêneros de usar instalações escolares consistentes com sua identidade de gênero, tornando o estado o terceiro este ano a promulgar tal lei.



Little assinou discretamente o projeto de lei 1100 do Senado de Idaho na quinta-feira, 23. A medida, introduzida pela primeira vez em meados de fevereiro, passou pela legislatura controlada pelo Partido Republicano do estado, passando por cada Câmara com uma maioria esmagadora.

A nova lei, que entra em vigor em 1º de julho, impede que alunos transgêneros de escolas públicas usem banheiros ou vestiários para várias pessoas que correspondam à sua identidade de gênero. As restrições da lei não se estendem a instalações de ocupação individual.

Também os proíbe de dormir no mesmo quarto que seus colegas ou compartilhar um banheiro ou vestiário durante as excursões noturnas autorizadas pela escola.

Os alunos que “não querem ou não podem” usar as instalações multipessoais de uma escola que se alinham com o sexo designado no nascimento podem enviar uma solicitação por escrito para acomodação razoável, de acordo com a lei, embora tais acomodações “não incluam acesso a um banheiro, mudança instalação ou dormitório” consistente com sua identidade de gênero.



Ainda de acordo com a nova lei, estudantes cisgêneros que encontrarem alunos transgêneros usando instalações escolares que sejam inconsistentes com seu sexo atribuído no nascimento terão uma causa privada de ação para processar a escola dentro de quatro anos.

“Qualquer aluno que vencer uma ação movida sob este capítulo pode recuperar do réu cinco mil dólares (US$ 5.000) de escola pública para cada caso em que o aluno encontrou uma pessoa do sexo oposto enquanto acessava um banheiro de escola pública, vestiário ou dormia quartos designados para uso pelo sexo do aluno lesado”, afirma a lei.



Os alunos cisgêneros também podem recuperar danos monetários adicionais da escola relacionados a “danos psicológicos, emocionais e físicos sofridos”, bem como honorários advocatícios.

Os governadores republicanos Sarah Huckabee Sanders, do Arkansas, e Kim Reynolds, de Iowa, assinaram restrições semelhantes em lei na mesma semana. Pelo menos três outros estados – Alabama, Oklahoma e Tennessee – promulgaram as leis semelhantes desde 2021.



Na Flórida, o Conselho Estadual de Educação aprovou em outubro de 2022 uma regra estrita que impede escolas públicas e charter no estado de permitir que jovens transgêneros usem o banheiro ou vestiário de acordo com sua identidade de gênero sem primeiro alertar todos os pais com filhos no distrito escolar e tornar público em um anúncio on-line.



Em um caso há anos na justiça da Flórida, o Décimo Primeiro Circuito, em um parecer emitido em 30 de dezembro de 2022, rejeitou a teoria de um aluno de que a separação de banheiros com base no sexo biológico necessariamente discrimina estudantes transgêneros. A maioria dos juízes sustentou que a política de banheiro do distrito escolar não viola a Cláusula de Igualdade de Proteção ou o Título IX, enfatizando que “[esse] caso envolve a prática comum - e quase universal - de separar os banheiros escolares com base em sexo por dados biológicos” e que “separar os banheiros da escola com base no sexo biológico passa pela reunião constitucional e está de acordo com o Título IX”.



Fonte: The Hill.