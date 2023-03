Atiradora de Nashville mandou mensagem para amiga minutos antes do massacre

Audrey Hale, 28, a atiradora que matou três crianças e três adultos em uma escola em Nashville na manhã de segunda-feira, 27, enviou uma série de mensagens a uma amiga nos minutos que antecederam o ataque, de acordo com um relatório.



Minutos antes da polícia receber a primeira chamada por causa do ataque, Averianna Patton, uma ex-colega de basquete do ensino médio, recebeu uma mensagem no Instagram enviada pela assassina: “Estou planejando morrer hoje” . "ISTO NÃO É UMA PIADA!!!!", dizia a mensagem, segundo o canal WTVF.



E continuou : “Você provavelmente ouvirá sobre mim no noticiário depois que eu morrer. Este é o meu último adeus. Eu te amo. Vejo você de novo em outra vida.” A primeira mensagem, com data e hora às 9h57, parece ter sido enviada cerca de 16 minutos antes da primeira ligação para o 911 ser feita.



Em um comunicado, as autoridades disseram que a primeira ligação para o 911 sobre tiros disparados na escola cristã particular foi feita às 10h13.



Patton respondeu à mensagem dizendo que Hale tinha “muito mais vida para viver”. “Eu sei, mas não quero viver”, respondeu Hale. "Eu sinto muito. Não estou tentando aborrecê-lo ou chamar a atenção. Eu só preciso morrer.”



Hale continuou dizendo a Patton que ela estava sendo informada primeiro porque ela é "a pessoa mais bonita que já vi e conheci em toda a minha vida". “Minha família não sabe o que estou prestes a fazer”, continuou Hale. “Um dia isso fará mais sentido. Deixei evidências mais do que suficientes para trás. Mas algo ruim está prestes a acontecer.”



Patton disse à WTVF que Hale já havia falado com outras pessoas sobre se sentir suicida, então ela sabia que deveria levar as mensagens a sério. Por instrução de seu pai, Patton disse que entrou em contato com a Linha de Ajuda para Prevenção do Suicídio às 10h08 antes de ligar para o Gabinete do Xerife do Condado de Nashville Davidson cinco minutos depois. Eles, por sua vez, disseram a ela para ligar para a linha não emergencial de Nashville.



“Liguei para a linha não emergencial de Nashville às 10h14 e fiquei esperando por quase sete minutos antes de falar com alguém que disse que enviaria um policial para minha casa”, disse Patton. “Um oficial não veio à minha casa até as 15h29.”



Hale assinou a mensagem como "Audrey (Aiden)". A polícia inicialmente descreveu Hale como um adolescente, depois uma mulher de 28 anos, acrescentando posteriormente que ela era transgênero. Uma fonte próxima à família Hale disse ao The Daily Beast que ela havia “relativamente recentemente” começado a “se identificar como ele/ele”.



A polícia de Nashville identificou as vítimas adultas do tiroteio como Mike Hill, 61, Cynthia Peak, 61, e Katherine Koonce, 60. As crianças foram identificadas como Evelyn Dieckhaus, William Kinney e Hallie Scruggs, todas com 9 anos.



Se você ou um ente querido está lutando contra pensamentos suicidas, entre em contato com a National Suicide Prevention Lifeline em 1-800-273-TALK (8255) ou entre em contato com a Crisis Text Line enviando uma mensagem de texto TALK para 741741. Você também pode enviar uma mensagem de texto ou disque 988.



Fonte: The Daily Best.