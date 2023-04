Sul e centro-oeste dos EUA são devastadas por tornados; 32 pessoas morreram

Pelo menos 32 pessoas perderam a vida depois que as partes sul e centro-oeste dos Estados Unidos foram devastadas por vários tornados nos últimos dias, deixando um rastro de destruição e destroços em seu caminho, segundo as autoridades.



Pelo menos oito estados foram atingidos por uma tempestade monstruosa no fim de semana, levando a pelo menos 50 relatos preliminares de tornados. Os estados afetados incluem Indiana, Iowa, Illinois, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Delaware e Alabama.



Na área afetada, que tem uma população de 85 milhões de pessoas, pelo menos 900.000 lugares não tinham fornecimento de energia depois que as tempestades atingiram os estados na noite de sexta-feira.

No domingo, 2, o presidente Joe Biden disse que uma declaração de grande desastre foi aprovada para fornecer rapidamente assistência federal ao Arkansas.

O presidente afirmou ainda que as organizações federais estão trabalhando em estreita colaboração com os estados afetados, pois os danos causados pelas tempestades generalizadas continuam sob avaliação.



“Nós … estamos prontos para responder a quaisquer solicitações adicionais de assistência federal. Não há nada que possamos fazer para curar o buraco deixado no coração de muitas famílias que perderam entes queridos neste fim de semana, mas estaremos lá a cada passo do caminho enquanto eles se reconstruem e se recuperam", disse Biden.

O Tennessee, que foi o mais atingido pela tempestade, registrou nove mortes devido ao clima, de acordo com o canal de notícias WREG, com sede em Memphis. Árvores foram torcidas, casas foram achatadas em uma pilha de tábuas de madeira e paredes de estruturas ainda de pé foram rasgadas por um tornado.



As mortes devido à tempestade também incluíram pelo menos 17 vidas em Mississippi e Alabama, no sul, Delaware, no meio do Atlântico, Arkansas, Indiana e Illinois, no meio-oeste. Dezenas de pessoas também ficaram feridas devido à tempestade.

Com informações de agências.

#WATCH: Here's drone video of some of the damage left behind in Sullivan County after an EF-3 tornado ripped through that area. Three people were killed. Sullivan's mayor is in touch with FEMA officials and the White House to seek emergency disaster relief. #tornadoes #INwx pic.twitter.com/IoBD5jB6cg