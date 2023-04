Trump viaja da FL para NY para audiência no caso da atriz pornô

O ex-presidente Donald Trump voará da Flórida para a cidade de Nova York nesta segunda-feira, 3, antes de sua audiência de acusação relacionada ao dinheiro pago a uma estrela pornô antes da eleição de 2016, em meio a um reforço na segurança em Manhattan.

Trump, o primeiro ex-presidente dos EUA a enfrentar acusações criminais, deve ser indiciado, ter as impressões digitais coletadas e ser fotografado no tribunal do centro de Manhattan na terça-feira. Seus advogados disseram que ele entrará com uma alegação de inocência.



As acusações específicas incluídas no indiciamento do grande júri não foram divulgadas; a audiência de terça-feira, 4, marca a primeira aparição de Trump no tribunal e perante um juiz no caso que parece girar em torno de infrações de práticas contábeis e possíveis violações de financiamento de campanha.



A acusação diz respeito a um pagamento de US$ 130.000, feito pelo então advogado pessoal de Trump, Michael Cohen, a Stormy Daniels no final de outubro de 2016, dias antes da eleição presidencial, para silenciá-la de tornar público o suposto caso com Trump uma década antes. O ex-presidente negou o caso.



Trump, já no meio de uma terceira campanha presidencial para tentar recuperar a Casa Branca que perdeu para o presidente Joe Biden em 2020, disse que deixará seu clube Mar-a-Lago (FL) e voará em seu avião particular para Manhattan (NY) por volta do meio-dia e passará a noite na Trump Tower antes de se entregar às autoridades na terça-feira, 4.



Um funcionário do tribunal afirmou que a acusação está marcada para 14h15 na terça-feira. Trump então retornará à Flórida e fará comentários em Mar-a-Lago na noite de terça.

Durante o fim de semana, a polícia de Nova York começou a erguer barricadas ao longo das calçadas ao redor da Trump Tower e do edifício da Corte Criminal de Manhattan no centro da cidade, e alguns outros tribunais serão esvaziados.



Antes da acusação na semana passada, o grande júri ouviu evidências sobre um pagamento de 130.000 dólares à atriz de filmes adultos Stormy Daniels nos últimos dias da campanha presidencial de 2016.

Daniels disse que foi paga para manter silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em um hotel de Lake Tahoe em 2006. Trump nega o encontro.



Outras investigações



Mas, por mais que a atenção esteja voltada para o tribunal na parte baixa de Manhattan, as investigações de Atlanta a Washington continuarão, ressaltando a ampla gama de perigos que ele enfrenta enquanto busca recuperar a presidência.



Nessas investigações, juízes desviaram os esforços da equipe de Trump para bloquear depoimentos de testemunhas do grande júri - incluindo seu próprio advogado e seu ex-vice-presidente - que foram ou ainda são próximos a ele e que poderiam oferecer informações diretas sobre os principais eventos.



As decisões que orientam conselheiros e assessores a testemunhar não sugerem que o Departamento de Justiça esteja perto de apresentar acusações criminais, nem garantem que os promotores possam obter depoimentos valiosos para um possível processo. Mas eles são, no entanto, uma vitória importante e de portas fechadas para o governo, que investiga se documentos confidenciais foram destruídos criminalmente na casa de Trump na Flórida e a possível obstrução dessa investigação, bem como os esforços de Trump e seus aliados para desfazer os resultados de a eleição presidencial de 2020.



Fonte: Associated Press.