Donald Trump se apresenta hoje à Justiça em dia histórico nos EUA

Donald Trump deve comparecer a um tribunal criminal na cidade de Nova York nesta terça-feira, 4, para ser indiciado por dezenas de acusações relacionadas a pagamentos clandestinos - a primeira vez na história americana que um ex-presidente enfrentará acusações criminais.



Espera-se que Trump compareça ao tribunal da 100 Center St., na parte baixa de Manhattan, por volta do meio-dia (horário leste) para impressões digitais e processamento e se apresente ao juiz Juan Merchan para se declarar inocente por volta das 2pm, quando as acusações contra ele serão reveladas.

A segurança era alta no tribunal e nas áreas próximas, enquanto o departamento de polícia, oficiais do tribunal e o Serviço Secreto se preparavam para protestos em meio à acusação sem precedentes de um ex-presidente.



Enquanto a polícia fechava as ruas e o som de um helicóptero zumbia no alto, agências de notícias de todo o mundo instalaram câmeras perto de longas filas de espectadores, alguns dos quais acamparam durante a noite na esperança de conseguir um lugar cobiçado lá dentro.

O juiz proibiu câmeras de TV de dentro do tribunal, mas decidiu permitir que alguns fotógrafos tirassem fotos, que capturariam imagens históricas que provavelmente acabariam nas primeiras páginas dos jornais, em anúncios eleitorais e em futuros livros de história.



Trump pediu “protestos” no caso de sua prisão no mês passado e, posteriormente, aumentou sua retórica, alertando sobre “potencial morte e destruição” se fosse acusado criminalmente. Ele continuou a postar durante a noite em seu site de mídia social Truth Social, criticando o promotor.



Acusações



Donald Trump foi acusado em um processo que investiga o suposto pagamento de propina feito por Trump a uma ex-atriz pornô, com o objetivo de silenciá-la sobre um também suposto caso extraconjugal entre os dois, o que poderia prejudicá-lo na campanha eleitoral de 2016, quando ele foi eleito presidente dos EUA. Stormi Daniels, a ex-atriz pornô, alega que aceitou US$ 130 mil do ex-advogado de Trump, Michael Cohen.

Mas o crime em si seria o fato de Trump ter declarado esse dinheiro como gastos do partido, o que é ilegal no estado de Nova York.

Um grande júri votou pelo indiciamento de Trump na semana passada. As acusações exatas serão reveladas hoje; duas fontes familiarizadas com o assunto disseram que Trump enfrenta cerca de 30 acusações relacionadas a alegações de fraude de documentos relacionadas a pagamentos de suborno durante a campanha presidencial de 2016.



De acordo com uma lei do estado de Nova York de 2019, as acusações que ele enfrenta não se qualificam para fiança porque são crimes não violentos. Especialistas jurídicos disseram que o juiz pode restringir as viagens de Trump, mas é improvável que o faça porque ele está concorrendo à presidência e não é considerado um risco de fuga.

Trump negou qualquer irregularidade, chamando a investigação do escritório do procurador distrital de Manhattan de "caça às bruxas" e acusando o Bragg de ser um "racista".

Fonte: NBC.

