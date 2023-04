Homem abre fogo e mata 5 pessoas dentro de banco no Kentucky

Pelo menos cinco pessoas morreram e oito ficaram feridas em um tiroteio em um banco no centro de Louisville, Kentucky, na manhã desta segunda-feira, 10, informou a polícia. O suposto atirador morreu no local. As informações são do The New York Times.

Paul Humphrey, vice-chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Louisville, disse que a polícia recebeu ligações por volta das 8h30 sobre um tiroteio no Old National Bank e, quando chegaram ao local, “encontraram o suspeito quase imediatamente, ainda disparando tiros."



O chefe Humphrey disse que o atirador, cujo nome não foi divulgado imediatamente, foi confirmado como morto no local. “Não sabemos exatamente as circunstâncias de sua morte neste momento”, disse ele. Não ficou claro se o atirador estava incluído entre os cinco mortos.

A polícia não disse qual foi o motivo do atirador, mas disse que ele tinha uma ligação com o banco e pode ter sido um funcionário ou ex-funcionário. “Acreditamos que este é um atirador solitário envolvido nisso que tinha uma conexão com o banco”, disse o chefe Humphrey em entrevista coletiva.



O governador Andy Beshear, de Kentucky, viajou para o local do tiroteio.



O Departamento de Polícia ainda estava investigando o tiroteio no banco quando os policiais responderam a outro tiroteio na manhã de segunda-feira fora do Jefferson Community and Technical College, a menos de três quilômetros do banco.

“Os suspeitos fugiram antes da chegada da polícia”, disse o Departamento de Polícia no Twitter sobre o segundo tiroteio. Não ficou imediatamente claro se houve feridos ou se houve uma conexão com o tiroteio no banco.



O Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos e o F.B.I. estão ajudando nas investigações.

Até agora neste ano, o país sofreu 146 tiroteios em massa - usando a definição de quatro ou mais baleados ou mortos, sem incluir o atirador - de acordo com o Gun Violence Archive, um grupo sem fins lucrativos.