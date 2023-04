Kits de salada 'Fresh Express' sofrem recall por risco de bactéria

A Fresh Express Incorporated emitiu um recall voluntário de uma quantidade limitada de três variedades de produtos de kit de salada produzidos nas instalações da empresa em Morrow, Geórgia, devido a um possível risco à saúde causado pela Listeria monocytogenes.



Os pacotes de saladas recolhidos foram distribuídos pelo Publix e outros varejistas nos estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia.



O Fresh Express Caesar Chopped Kit, Fresh Express Chopped Kit Chipotle Cheddar e Publix Makoto Honey Ginger Salad Kits foram recolhidos. Todos os itens de salada afetados carregam o código do produto GO75 e as datas de validade de 31 de março ou 2 de abril de 2023 localizadas na frente da embalagem.



De acordo com o FDA, os produtos afetados não estão mais disponíveis para venda e nenhuma doença foi relatada até o momento.



Os varejistas foram instruídos a removerem de todos os estoques e os consumidores que ainda podem ter os produtos em suas geladeiras devem descartá-los e não consumi-los, diz a FDA.



Para obter um reembolso ou obter mais informações, os consumidores podem ligar para o Fresh Express Consumer Response Center em (800) 242-5472, das 8h às 19h.







O consumo de alimentos contaminados com Listeria monocytogenes pode causar listeriose, uma infecção grave que afeta principalmente idosos, pessoas com sistema imunológico enfraquecido e mulheres grávidas e seus recém-nascidos.



A listeriose pode causar febre, dores musculares, dor de cabeça, torcicolo, confusão, perda de equilíbrio e convulsões, às vezes precedidas de diarreia ou outros sintomas gastrointestinais. Em mulheres grávidas, a infecção pode causar abortos espontâneos, natimortos, parto prematuro ou infecção do recém-nascido com risco de vida. Além disso, podem ocorrer infecções graves e às vezes fatais em idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido.