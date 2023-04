Governo Biden entra com recurso contra suspensão de pílulas abortivas

O Departamento de Justiça pediu formalmente na segunda-feira, 10, a um tribunal federal de apelações que congele uma ordem de um juiz distrital dos EUA que suspendeu a aprovação da pílula abortiva pela Food and Drug Administration (FDA), chamando a decisão de "extraordinária e sem precedentes".



O governo Biden está apelando da decisão de sexta-feira, 7, do juiz distrital federal do Texas, Matthew Kacsmaryk, e solicitou ao Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA que congele sua decisão enquanto o processo continua.



“A ordem extraordinária e sem precedentes do tribunal distrital deve ser suspensa enquanto aguarda recurso”, escreveram os advogados do Departamento de Justiça em seu processo ao 5º Circuito, indicando que estão preparados para buscar alívio da Suprema Corte, se necessário.



A administração Biden argumentou que a contestação legal de novembro à aprovação do mifepristona pela FDA em 2000 é "manifestamente prematura" e disse que o grupo de médicos e associações médicas antiaborto que visavam o acesso ao medicamento carecem de legitimidade para contestar a aprovação da FDA de mifepristona, que eles não tomam nem prescrevem.



"O amplo alívio nacional do tribunal foi especialmente injustificado, dado o equilíbrio dos danos: se fosse permitido, o pedido do tribunal frustraria o julgamento científico da FDA e prejudicaria gravemente as mulheres, particularmente aquelas para quem o mifepristona é uma necessidade médica ou prática", disse o Departamento de Justiça disse. "Esse dano seria sentido em todo o país, uma vez que o mifepristone tem usos legais em todos os estados. A ordem prejudicaria os sistemas de saúde e os interesses de confiança de empresas e provedores médicos."



A administração Biden agiu rapidamente em resposta à decisão de Kacsmaryk, que bloqueou a aprovação do mifepristona pela FDA. O juiz, nomeado pelo ex-presidente Donald Trump, suspendeu sua decisão até sexta-feira para dar tempo ao Departamento de Justiça para apelar, e o Departamento de Justiça pediu ao 5º Circuito que respondesse ao seu pedido de suspensão até o meio-dia de quarta-feira.

Embora não seja inesperada, a decisão de Kacsmaryk foi um golpe para os defensores dos direitos ao aborto que lutam para proteger os direitos ao aborto na esteira da decisão da Suprema Corte no ano passado, derrubando Roe v. Wade.

E embora ele não tenha retirado a aprovação do FDA para o mifepristona, que os grupos médicos haviam solicitado, a decisão corre o risco de cortar o acesso a um dos métodos de aborto mais usados depois que mais de uma dúzia de estados impuseram restrições ou proibições definitivas nos últimos nove meses.

Para complicar ainda mais o cenário legal, há uma decisão separada de um juiz distrital federal em Washington, também emitida na sexta-feira, que bloqueia a FDA de alterar o status quo com relação à disponibilidade de mifepristona em 16 estados e no Distrito de Columbia. Esses estados e DC processaram o governo Biden em fevereiro por causa de um conjunto de restrições impostas ao medicamento e buscaram preservar o acesso a ele.



O Departamento de Justiça buscou esclarecimentos desse tribunal quanto às suas obrigações sob a ordem.

A FDA aprovou a mifepristona em 2000, e a droga é tomada juntamente com um segundo medicamento, o misoprostol, para interromper uma gravidez até a 10ª semana de gestação. Desde então, a agência fez várias mudanças nas regras em torno da pílula abortiva, incluindo a aprovação de uma versão genérica da mifepristona em 2019 e a suspensão da exigência de que as pílulas fossem dispensadas pessoalmente em 2021, o que permitia que o medicamento fosse prescrito por um prestador durante as consultas de telemedicina e enviadas por correio.

Os abortos medicamentosos representaram mais da metade de todos os abortos nos EUA em 2020, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, e o governo Biden disse ao 5º Circuito que eventos adversos graves são raros quando a mifepristona é usada conforme indicado pelo FDA. Mais de 5 milhões de mulheres tomaram mifepristona desde 2000 e apenas 28 mortes foram relatadas até junho de 2022, embora algumas tenham sido associadas a "causas alternativas óbvias" não relacionadas ao uso da pílula abortiva, de acordo com o FDA.



Juntando-se à administração Biden está buscando uma suspensão do 5º Circuito está a Danco Laboratories, fabricante do mifepristona que apresentou o pedido original de aprovação ao FDA em 1996. A Danco vende apenas um produto, o Mifeprex (mifepristona), e alertou que pode não poderá continuar operando se a liminar de Kacsmaryk permanecer em vigor.



Fonte: CBS News.