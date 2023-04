Mais crianças estão sendo diagnosticadas com autismo, diz CDC

Novos dados do CDC mostram que mais crianças estão sendo diagnosticadas com autismo. No entanto, os pesquisadores alertaram que o aumento nos diagnósticos não significa necessariamente que o transtorno do espectro do autismo esteja se tornando mais comum.



Vinte anos atrás, 1 em 150 crianças de oito anos tinha autismo. O CDC agora diz que é 1 em 36 crianças de 8 anos.



“Gostaria apenas de pedir aos pais e àqueles que veem isso que não fiquem alarmados. Estamos apenas fazendo o nosso melhor para rastrear essas crianças, e a probabilidade é que estejamos pegando crianças que foram perdidas antes e simplesmente estamos usando melhores métodos de triagem”, Dr. Gary Kirkilas, porta-voz da Academia Americana de Pediatria, disse.

Pela primeira vez, a porcentagem de crianças asiáticas, negras e hispânicas diagnosticadas foi maior do que a de crianças brancas. A pesquisa também mostra que mais crianças no Arizona estão sendo diagnosticadas. De acordo com os dados, 1 em 64 (ou 1,6%) crianças de 4 anos estão no espectro no Arizona.



De acordo com o site do CDC, aqui estão alguns sinais e sintomas que podem estar relacionados ao autismo.

Evita ou não mantém contato visual



Não responde ao nome aos 9 meses de idade



Não mostra expressões faciais como feliz, triste, zangado e surpreso aos 9 meses de idade



Não joga jogos interativos simples como pat-a-cake aos 12 meses de idade



Faz poucos ou nenhum gesto aos 12 meses de idade (por exemplo, não dá adeus)



Não compartilha interesses com outras pessoas aos 15 meses de idade (por exemplo, mostra um objeto que eles gostam)



Não aponta para mostrar algo interessante aos 18 meses de idade



Não percebe quando os outros estão feridos ou chateados aos 24 meses de idade



Não percebe outras crianças e se junta a elas para brincar aos 36 meses de idade



Não finge ser outra coisa, como professor ou super-herói, durante a brincadeira aos 48 meses de idade



Não canta, dança ou atua para você aos 60 meses de idade



O CDC também tem um aplicativo onde você pode monitorar o progresso de seu filho chamado Milestone Tracker do CDC. É gratuito e está disponível na App Store ou no Google Play.