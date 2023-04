Departamento de Justiça pede à Suprema Corte que mantenha acesso à pílula abortiva

O governo Biden e um fabricante de medicamentos pediram à Suprema Corte nesta sexta-feira, 14, para preservar o acesso a um medicamento abortivo livre de restrições impostas por decisões de tribunais inferiores, enquanto a batalha legal continua.

O Departamento de Justiça e a Danco Laboratories alertaram sobre o “caos regulatório” e danos às mulheres se o tribunal superior não bloquear uma decisão do tribunal de apelações em um caso do Texas que teve o efeito de endurecer as regras da Food and Drug Administration sob as quais o medicamento, mifepristone, pode ser prescrito e dispensado.



Os novos limites entrariam em vigor no sábado, 15, a menos que a Suprema Corte aja antes disso.

Um advogado dos médicos e organizações médicas antiaborto que estão processando a mifepristone disse que os juízes deveriam rejeitar os apelos da farmacêutica e do governo e permitir que as mudanças ordenadas pelo tribunal entrem em vigor.

A luta pelo mifepristona chega à Suprema Corte menos de um ano depois que juízes conservadores reverteram Roe v. Wade e permitiram que mais de uma dúzia de estados efetivamente proibissem o aborto, incluindo a Flórida.



Uma decisão do Tribunal de Apelações do 5º Circuito dos EUA na noite de quarta-feira, 12, impede que a pílula, usada no método de aborto mais comum, fosse enviada pelo correio ou prescrita sem uma visita pessoal a um médico. Também retiraria a aprovação da Food and Drug Administration da mifepristona para uso após a sétima semana de gravidez. O FDA diz que é seguro por 10 semanas.



A mifepristona



A mifepristona foi aprovada pelo FDA há mais de duas décadas e é usada em combinação com um segundo medicamento, o misoprostol.



Quando o medicamento foi inicialmente aprovado, o FDA limitou seu uso a até sete semanas de gravidez. Também foram necessárias três visitas presenciais ao consultório: a primeira para administrar mifepristona, a próxima para administrar o segundo medicamento, misoprostol, e a terceira para tratar de quaisquer complicações. Também exigia a supervisão de um médico e um sistema de notificação para quaisquer consequências graves da droga.



Mais de 5,6 milhões de mulheres nos EUA usaram o medicamento em junho de 2022, de acordo com o FDA. Nesse período, o órgão recebeu 4.200 notificações de complicações em mulheres, ou seja, menos de um décimo de 1% das mulheres que tomaram o medicamento.



Fonte: Associated Press.