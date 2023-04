Crimes na Internet deram prejuízo de US$ 10,3 bilhões em 2022, diz FBI

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou seu Relatório de Crimes na Internet para 2022, revelando os principais tipos de crimes cibernéticos enfrentados pelas redes dos EUA e os esforços do departamento para combater as ameaças crescentes.



Com base nas informações enviadas ao Internet Crime Complaint Center (IC3) – uma organização de segurança nacional com responsabilidades de aplicação da lei – o relatório observa que as perdas potenciais devido a ataques cibernéticos totalizaram US$ 10,3 bilhões em 2022, marcando um aumento de 49% em relação a 2021. Isso ocorre apesar do IC3 observando uma redução de cinco por cento nas reclamações de fraude em comparação com 2021.





O relatório analisa os dados dos últimos cinco anos (2018-2022) e lista os cinco principais tipos de crimes cibernéticos que resultaram na maior quantidade de perdas relatadas. Em ordem crescente, os principais tipos de crime incluem:



Suporte técnico: esses golpes envolvem fraudadores enganando as vítimas fazendo-as acreditar que suas contas foram comprometidas. As vítimas são então convencidas a movimentar seus fundos para que os fraudadores possam obter controle sobre suas finanças e computadores. O FBI emitiu um alerta em outubro de 2022 sobre esse tipo de fraude.



Extorsão: O Sistema Nacional de Relatórios Baseados em Incidentes (NIBRS) define extorsão/chantagem como a obtenção de fundos ou outros bens através de meios coercivos. Várias táticas de extorsão são usadas para facilitar ataques de ransomware – algumas das quais são discutidas na página 13 do relatório.



Violação de dados pessoais: as perdas financeiras relacionadas a violações de dados pessoais aumentaram a cada ano desde 2019. Esses golpes envolvem o uso de invasão de computador para adquirir informações confidenciais ou protegidas.



Não-pagamento/não-entrega: Predominantes durante as festas de fim de ano, esses tipos de fraude envolvem o comprador pagando por bens sem recebê-los ou recebendo bens sem ter pago. O FBI emitiu um aviso relacionado a esses golpes cibernéticos em dezembro de 2022.



Phishing: projetado para induzir as vítimas a fornecer informações a criminosos às quais não deveriam ter acesso, os golpes de phishing foram registrados como o tipo de crime cibernético responsável por mais perdas financeiras a cada ano desde 2020.



Dentro desses tipos de crime, o FBI destacou quatro ameaças principais: golpes de comprometimento de e-mail comercial (BEC), ransomware, fraude de call center e golpes de investimento.



Do valor total perdido em golpes de investimento, US$ 2,57 bilhões foram gerados por meio de fraude de investimento em criptomoeda. De acordo com o FBI, isso representa um aumento de 183% em relação a 2021.



Leia o relatório do FBI na íntegra.