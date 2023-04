FBI descobre delegacia de polícia chinesa clandestina dentro de Nova York

Uma operação americana descobriu a existência de uma delegacia de polícia clandestina dentro de Nova York. Duas pessoas foram presas.

Segundo a Procuradoria dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, a estação policial ficava em Chinatown, um bairro com forte presença de imigrantes asiáticos, com restaurantes e lojas temáticos - e não tinha licença para funcionar.

Em nota, a Procuradoria disse que os homens realizavam operações policiais sem qualquer aprovação diplomática prévia para isso.

Dois homens foram presos no local acusados de conspirar a favor do governo chinês. O FBI denunciou também 34 oficiais da polícia nacional da China que, segundo as investigações, estão envolvidas no caso por "repressão transnacional".

Segundo o jornal "The New York Times", agentes do FBI chegaram a revistar o posto policial chinês no fim do ano passado.



EUA x China



A descoberta do posto policial clandestino chega em um dos momentos de maior tensão entre Estados Unidos e China dos últimos anos.

No início deste ano, um balão chinês foi visto sobrevoando a Costa Oeste dos EUA. Washington afirmou se tratar de um equipamento de espionagem. Pequim negou inicialmente, mas não voltou a falar do assunto.

O balão, que tinha o tamanho de três ônibus, foi derrubado pelas Forças Armadas dos EUA dias depois, e o Pentágono afirmou ter achado sistemas de vigilância dentro dele. A suspeita é a de que eles tentavam recolher informações de bases militares norte-americanas.

No mês seguinte, em março, o presidente chinês, Xi Jinping, foi à Rússia e se reuniu com o presidente do país, Vladimir Putin, em Moscou, em uma demonstração de alinhamento. Especialistas apontam que Pequim deve ganhar mais protagonismo na guerra da Ucrânia este ano, ao lado da Rússia.