Biden assina ordem executiva para melhorar o acesso a creches nos EUA

O presidente Joe Biden assinou uma ordem executiva contendo mais de 50 diretrizes para aumentar o acesso a creches e melhorar a vida profissional dos cuidadores, informou a Casa Branca nesta terça-feira, 18.



As diretrizes serão financiadas com os compromissos já existentes. O apelo do presidente democrata em 2021 era para, juntamente com o Congresso, fornecer mais de US$ 425 bilhões para expandir os cuidados infantis, melhorar sua acessibilidade e aumentar os salários dos cuidadores, disse a Casa Branca.



Biden também pediu mais dinheiro para a economia assistencial em seu plano orçamentário de 2024, traçando uma linha dura com os republicanos, que buscam limites para os gastos.

Susan Rice, diretora do Conselho de Política Doméstica da Casa Branca, disse a repórteres em um telefonema que a ordem mostra que Biden não está esperando que o Congresso aja.



“Os sistemas de cuidados infantis e de longo prazo neste país simplesmente não funcionam bem”, disse Rice. “Cuidados de alta qualidade custam caro. É trabalhoso. Requer trabalhadores qualificados. No entanto, os cuidadores, que são desproporcionalmente mulheres e mulheres de cor e imigrantes, estão entre os mais mal pagos do país”.



A ordem visa melhorar o atendimento infantil prestado aos filhos de servidores federais, incluindo famílias de militares. Ele planeja reduzir os custos para as famílias que fazem parte do programa Child Care & Development Block Grant. Veteranos militares receberiam melhores cuidados domiciliares. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos aumentaria os salários e benefícios para professores e funcionários do programa Head Start.



"Muitas famílias e indivíduos lutam para ter acesso aos cuidados acessíveis e de alta qualidade de que precisam. O custo dos cuidados infantis aumentou 26% na última década e mais de 200% nos últimos 30 anos. Para os idosos ou pessoas com deficiência, os custos de cuidados de longo prazo aumentaram 40% na última década. O resultado é que muitos americanos – principalmente as mulheres – ficam fora da força de trabalho para cuidar de suas famílias, tornando difícil para as empresas atrair e reter uma força de trabalho qualificada e para o crescimento da economia. Um resumo do BCG prevê perdas de US$ 290 bilhões por ano no produto interno bruto em 2030 e além, se os EUA não resolverem a falta de creches acessíveis", diz a ordem executiva.



Fonte: Associated Press.