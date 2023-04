Suprema Corte mantém acesso à pílula abortiva nos EUA

A Suprema Corte manteve, na sexta-feira, 21, o acesso a uma droga abortiva amplamente utilizada no país, suspendendo decisões de tribunais inferiores que impuseram restrições ao uso do medicamento enquanto contestações eram analisadas.

Assim, permanece em vigor, pelo menos enquanto os apelos ocorrerem — potencialmente nos próximos meses –, a aprovação do medicamento mifepristona pela agência reguladora Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e as medidas que o tornaram mais acessível.

O movimento é uma vitória significativa para o governo de Joe Biden e seus aliados na comunidade que luta pelo direito ao aborto, que sofreram uma derrota devastadora na Suprema Corte no ano passado, quando a maioria conservadora reverteu o precedente da lei Roe v. Wade, que protegia o direito ao aborto em todo o país.



A ordem breve e não assinada do tribunal não explicou por que atendeu ao pedido do governo Biden e de um fabricante do medicamento. Os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram publicamente; os votos dos demais ministros não foram divulgados.

O caso é a disputa relacionada ao aborto mais importante a chegar ao tribunal superior desde que os juízes anularam a lei Roe v. Wade, levando estados conservadores em todo o país a proibir ou restringir severamente procedimentos abortivos.

A disputa sobre o aborto medicamentoso pode tornar mais difícil para as mulheres terem acesso a isso, mesmo nos estados que ainda a permitem.

Uma questão em jogo é o escopo da autoridade da FDA para regulamentar o mifepristona, um medicamento que a comunidade médica considera seguro e eficaz. A mifepristona tem sido usada por milhões de mulheres em todo o país nas mais de duas décadas em que está no mercado.

O próximo passo no litígio será uma audiência em um tribunal federal de apelações com sede em Nova Orleans em 17 de maio.

“O caso pode voltar aos juízes assim que o 5° Circuito decidir, mas nada vai mudar com relação ao acesso ao mifepristone até e a menos que o tribunal considere o mérito do caso e fique do lado dos adversários”, disse Steve Vladeck, Analista da Suprema Corte da CNN e professor da Escola de Direito da Universidade do Texas.

“Isso não vai acontecer em um bom tempo – se é que irá”, adicionou.

O presidente Joe Biden elogiou a decisão através de um comunicado: “Como resultado da suspensão da Suprema Corte, o mifepristone permanece disponível e aprovado para uso seguro e eficaz enquanto continuamos essa luta nos tribunais”.

O chefe de Estado também pediu aos americanos “que usem seu voto como voz e elejam um Congresso que aprove uma lei restaurando as proteções de Roe x Wade”.

Um advogado do grupo de médicos que apresentou a contestação minimizou a ordem. “Como é prática comum, a Suprema Corte decidiu manter o status quo”, afirmou Erik Baptist, advogado da Alliance Defending Freedom, em um comunicado.

“Nosso caso que busca colocar a saúde das mulheres acima da política continua de forma acelerada nos tribunais inferiores”, acrescentou Baptist. “Estamos ansiosos por um resultado final neste caso que responsabilize a FDA”, ocomplementou.

Fonte: CNN.