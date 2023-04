Brasileira sofre ataque cardíaco e morre durante voo para a Califórnia

A brasileira Sara Silva Raimundo, 32 anos, sofreu uma parada cardíaca durante o voo Brasil-EUA na sexta-feira, 21, e acabou falecendo. Advogada e empreendedora, ela iria participar do evento “Brazil at Silicon Valley”, na Califórnia.



Durante o voo, já em território norte-americano, ela se sentiu mal com fortes dores no peito e desmaiou. Um médico estava no avião e chegou a fazer os procedimentos de primeiros socorros, mas Sara não reagiu.



O voo havia saído do Brasil com destino a Houston, no Texas, onde faria uma escala antes de prosseguir até a Califórnia. Por causa da emergência, o piloto fez um pouso forçado em Nova Orleans, Louisiana. Ela foi levada para o hospital, mas não resistiu.



Moradora do Rio de Janeiro, Sara era sócia e fundadora da startup UnicaInstancia, ao lado de Gilmar Bueno. A empresa focada em direito do consumidor ajuda pessoas de classes mais baixas a analisar contas de casa, como telefonia, TV a cabo, luz e água, para descobrir se o consumidor tem direito a alguma compensação financeira e entra na Justiça para consegui-la.



A UnicaInstancia já se destacava no setor de startups, e conquistava investimentos do Google e de outras empresas. Por isso a viagem para participar da conferência na Califórnia.



Após saber da trágica morte, o sócio veio para os Estados Unidos, já que os familiares de Sara não possuem passaporte ou visto americano, informou a CNN.







A família da brasileira abriu uma campanha e tenta arrecadar os recursos necessários para lidar com a burocracia e levar de volta ao Brasil o corpo. O custo é de aproximadamente R$ 190 mil.



Para doar, foi disponibilizada a conta da irmã de Sara, Tamires Silva Raimundo.

Banco: Nu Pagamentos – 0260

Agência: 0001

Conta-corrente: 8053128-2

Favorecido: Tamires Silva Raimundo

CPF: 135.650.787-58

PIX: [email protected]



Fonte: Metrópoles e CNN.