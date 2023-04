FBI faz alerta sobre riscos de carregar celular em aeroportos

O FBI fez um alerta sobre o risco de carregar o celular em estações de recarga gratuitas em aeroportos, hotéis ou shopping centers. Criminosos podem usar a porta USB para instalar malware e software de monitoramento em seus telefones, segundo a agência.



O alerta foi feito pelo escritório do FBI de Denver, capital do estado do Colorado. “Leve o seus próprios carregadores e cabos USB e usem tomadas”, disse o FBI em post no Twitter.



De acordo com o FBI, o software de monitoramento pode ser perigoso. "O que importa para eles é quando você faz login na sua conta bancária", explica Stacy Arruda, que passou 20 anos trabalhando em casos de segurança cibernética para o FBI. "Toda vez que você pressiona uma tecla no dispositivo, eles podem ver quais teclas você está pressionando", completa.



‘Juice jacking’ é o termo que descreve a atividade de invadir dispositivos através de portas USB em locais públicos.



Para invadir o celular de alguém, criminosos deixam cabos infectados plugados nas portas USB. O malware instalado por meio de uma porta USB corrompida pode bloquear um dispositivo ou exportar dados pessoais e senhas diretamente para o criminoso. Os criminosos podem usar essas informações para acessar contas online ou vendê-las a outros criminosos.



Uma outra forma é quando os criminosos colocam um pequeno computador chamado Raspberry Pi nos quiosques que sugam informações dos telefones.



No último dia 11, a Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos, a FCC, postou informações sobre o perigo do juice jacking, bem como formas de prevenção para evitar a tática maliciosa.

Segundo a postagem, malwares instalados através de uma entrada USB invadida podem bloquear o dispositivo ou exportas dados e senhas diretamente ao hacker.



Dicas de segurança:



-Evitar usar estações públicas de carregamento USB e usar um carregador de tomada;

-Utilizar carregadores particulares, de propriedade do usuário, em viagem;

-Levar um carregador portátil ou bateria externa;

-Usar cabos de carregamento apenas, em vez de transferência de dados;

-Ao plugar o dispositivo em uma porta USB, selecione a opção “apenas carregar o dispositivo”.



Fonte: NBC News.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T