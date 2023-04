Projeto de lei de Rick Scott (FL) propõe financiar oficiais armados em todas as escolas dos EUA

O dinheiro destinado a milhares de novos funcionários do Internal Revenue Service (Receita Federal dos EUA) seria transferido para um programa de subsídios que permite que as escolas de todo o país contratem policiais armados sob a legislação delineada nesta terça-feira, 25, pelo senador americano e ex-governador da Flórida, Rick Scott.



A School Guardian Act levaria cerca de US $ 80 bilhões que o Congresso aprovou anteriormente para expandir a agência tributária e gastá-lo em esforços para impedir e responder a tiroteios em escolas, como o massacre de 2018 em Parkland, Flórida, no qual 17 pessoas foram mortas. Os pais dessas vítimas disseram que apoiam o projeto de lei de Scott.



“Se não podemos evitá-los, sabemos que ter uma resposta armada no campus é a maneira mais rápida de impedir esses ataques”, disse Ryan Petty, membro do Conselho Estadual de Educação cuja filha de 14 anos, Alaina, morreu em o tiroteio na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas. “Este projeto de lei é incrivelmente importante.”



A medida segue o modelo da legislação que o então governador Scott sancionou na Flórida após o tiroteio em Parkland que criou o Coach Aaron Feis Guardian Program, em homenagem a uma das vítimas adultas.

Atualmente, 46 dos 67 condados da Flórida participam desse programa, enquanto outros trabalham com agências policiais locais para fornecer segurança, de acordo com o Departamento de Educação do estado.

Scott, um republicano, discutiu pela primeira vez a nova medida após o tiroteio de 27 de março em uma escola primária em Nashville, Tennessee, que custou seis vidas, incluindo três crianças de 9 anos.



“É uma pena que tenhamos que pensar sobre isso, mas pensamos”, disse Scott em entrevista coletiva em Naples, Flórida. “A verdade é que toda escola vai precisar de aplicação da lei. Toda criança deveria ser protegida.”

Os republicanos no Congresso criticaram duramente o forte aumento no financiamento do IRS que fazia parte da Lei de Redução da Inflação do presidente Joe Biden. A Câmara liderada pelo Partido Republicano, de fato, fez da eliminação do dinheiro do IRS um de seus primeiros votos depois de obter uma pequena maioria nas eleições de meio de mandato de 2020.

Os republicanos argumentaram que o dinheiro do IRS instalaria milhares de outros agentes para atingir injustamente os americanos por causa dos impostos, o que os democratas dizem ser altamente enganoso e não o principal objetivo do financiamento. De qualquer forma, o Senado liderado pelos democratas não planeja adotar essa medida - e não está claro se o projeto de lei de Scott também ganharia força.

A legislação criaria um programa de subsídios em bloco por meio do Departamento de Justiça que potencialmente financiaria um policial armado em todas as escolas K-12 nos EUA, públicas e privadas.

Existem mais de 98.000 escolas públicas nessas séries e mais de 30.000 escolas particulares, de acordo com o Departamento de Educação dos EUA.

As doações passariam por agências de aplicação da lei em nível estadual e o dinheiro não utilizado seria devolvido anualmente ao governo federal, de acordo com um resumo do projeto de lei de Scott.



Fonte: Associated Press.