Aluno de Nova Orleans bate recorde de US$ 9 milhões em bolsas universitárias

Um aluno do último ano do ensino médio de Nova Orleans quebrou recordes ao receber mais de US$ 9 milhões em bolsas de estudos universitárias.



Dennis Barnes é aluno da International High School de New Orleans e foi aceito em 170 faculdades e universidades para o próximo semestre do outono, inclusive obteve créditos universitários para a Southern University of New Orleans.

Com um GPA* cumulativo de 4,98 (escala comum usada na maioria das faculdades e muitas escolas de ensino médio nos EUA), o estudante ultrapassou o recorde de uma estudante da Louisiana, detentora do Guinness Book of World Records, que recebeu US$ 8,7 milhões em 2019.



Barnes disse que anunciará sua escolha de escola em 2 de maio. Sua formatura no ensino médio está marcada para 24 de maio.



Ele se inscreveu em agosto passado para 200 faculdades em todo o país.



Em um comunicado divulgado por sua escola, Barnes disse que planeja obter um diploma duplo em ciência da computação e justiça criminal.



Seu conselho aos colegas candidatos: "O caminho para um futuro de sucesso é planejar com antecedência, interagir com os parceiros colegiados e saber que, se você puder ver sua visão, poderá atingir seu objetivo."



Sua média de notas (GPA) é a soma de todas as suas notas do curso ao longo de sua carreira no ensino médio dividida pelo número total de créditos. A maioria das escolas de ensino médio (e faculdades) relata notas em uma escala de 4,0. A nota máxima, um A, é igual a 4,0.